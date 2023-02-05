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مونتريال: أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت دعم بلاده قرار الولايات المتحدة "إسقاط منطاد المراقبة" الصيني الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية و"ينتهك المجال الجوي الأميركي والكندي والقانون الدولي".

قال ترودو على تويتر "كندا تدعم هذا الإجراء. معا ومع قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية سنواصل حماية أنفسنا".

وذكرت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في بيان أنها وترودو "اطلعا على العملية" من جانب مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الدفاع.

وقالت إن كندا "عملت في شكل وثيق" مع الولايات المتحدة و"تدعم بلا تحفظ الإجراءات المتخذة"، شاكرة لواشنطن "تعاونها الوثيق".

وأضافت "قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) راقبت وحللت مسار منطاد المراقبة وما قام به".

كان المنطاد قد حلق فوق كندا قبل دخوله المجال الجوي للولايات المتحدة.