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إيلاف من بيروت: يعقد قادة المعارضة الإيرانية في المنفى اجتماعهم الأول في واشنطن في هذا الأسبوع، والذي سيخصص لمشكلة تشكيل برنامج سياسي موحد لمعارضي الحكومة. سيكون أحد المشاركين الرئيسيين رضا بهلوي، وريث الشاه الأخير.

وبحسب موقع "نيزافيسيمايا" الروسي، اندلعت حملة عامة ضخمة حول شخصية بهلوي في الأسابيع الأخيرة، ويبدو أنها تهدف إلى تعزيز نفوذه السياسي.

يستضيف معهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن اجتماع المعارضة. في الوقت الملائم، يتزامن المنتدى تقريبًا مع يوم انتصار الثورة الإسلامية. مع ذلك، لن يجتمع ثمانية ممثلين رئيسيين للشتات الإيراني للاحتفال. الموضوع الرئيسي للحدث "مستقبل الحركة الديمقراطية الإيرانية".

وتؤكد قناة إيران إنترناشيونال المعارضة أنه منذ انطلاق التظاهرات المناهضة للحكومة في سبتمبر الماضي، أصبحت مسألة تشكيل مجلس للمعارضة من الموضوعات الرئيسية للمناقشة. ومرجح أن يركز المنتدى في واشنطن على تطوير نهج لأزمة القيادة التي ظهرت للضوء وسط تحركات الشارع.

لا أترشح

بين المشاركين، إضافة إلى بهلوي، مشاهير إيرانيون آخرون، مثل لاعب كرة القدم علي كريمي، زعيم حزب كومالا الكردي عبد الله مهتدي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام الناشطة الحقوقية شيرين عبادي. ومع ذلك، يبدو أن الاهتمام الرئيسي ينصب على شخصية بهلوي. وفي مقابلة مع سكاي نيوز، أشار بهلوي إلى أنه لم يسع إلى السلطة. وقالت المعارضة إن الهدف الوحيد هو "الوصول ببلدنا إلى نقطة يستطيع فيها الشعب الإيراني تقرير مستقبله في انتخابات حرة ونزيهة". أضاف بهلوي: "أنا لا أترشح لأي منصب ولا أبحث عن أي مكان سياسي في جهاز الدولة. ومن أجل تفكيك الحكومة الحالية في طهران، ضروري توحيد المعارضة والتوزيع العادل للسلطة". ويترتب على تصريحاته أن السيناريو المثالي في نظره هو تشكيل حكومة انتقالية وتنظيم استفتاء وطني حول مستقبل البلاد.

قال نيكيتا سماجين، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية: "يمكننا القول إن بهلوي كان يحاول أن يصبح أكثر نشاطًا في الاتجاه السياسي. وهو بدأ في القيام بذلك بمجرد اندلاع موجة احتجاج في إيران في الخريف الماضي، لكن في الآونة الأخيرة تشكلت أيضًا حركة عامة لدعم بهلوي. صحيح أننا نتحدث بالدرجة الأولى عن الشتات الإيراني، أي أولئك الذين هم في الخارج".

اضاف: "تعود شعبية البهلوية إلى حقيقة أنه لا يوجد قادة سياسيون ملحوظون للاحتجاج في إيران: تحاول الجمهورية الإسلامية القضاء على أي شخص يريد الوقوف على رأس هذه الحركة أو يعلن نفسه بجدية". القادة السياسيون السابقون الذين كانوا من بين الإصلاحيين لم يعودوا راضين عن السكان. هناك قادة محليون، لكن الناس لا يتبعونهم، ولا قادة وطنيون على الإطلاق. في الوقت نفسه، هناك مجموعة من النشطاء خارج البلاد لديهم موارد إعلامية، "لكن الأمر يتعلق أكثر بالشتات"، بحسب سماجين الذي يضيف: "الاحتجاجات أرهقت نفسها، وضاعت لحظة تغيير السلطة".

لا فرصة ملموسة

يعتقد المحلل أن هيئة معارضة واحدة بالشكل الذي يُقترح إنشاؤها "بالكاد لديها فرصة ملموسة لتغيير الوضع. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم منظمة ولا هيكل ولا حتى دعم جاد في إيران نفسها، لذلك صعب التأثير على العمليات داخل البلاد. الشيء الرئيسي الذي يمكن أن تفعله مثل هذه الهيئة هو أن تصبح آلية ما للضغط على الحكومات الغربية، للتأثير على تشكيل سياستها تجاه الجمهورية الإسلامية. صحيح أنه من غير المحتمل أن تقدم المنصة شيئًا جديدًا بهذا المعنى. على الأرجح، سيقتصر كل شيء على الدعوات لفرض عقوبات جديدة وإدراج الهياكل الإيرانية، وفي مقدمتها الحرس الثوري الإسلامي، على القوائم السوداء، مصدر ملاحظات الغاز الطبيعي".

علاوة على ذلك، يجادل سماجين أن ظهور منظمة واحدة من معارضي السلطات يمكن أن يؤدي إلى تأثير معاكس. يقترح الخبير أن "هذه الإجراءات يمكن أن تتحول إلى نوع من الحوافز فيما يتعلق بتوحيد النخب المحافظة داخل الجمهورية الإسلامية".

لذلك، بالطبع، يشك في أن المبادرة يمكن أن تغير الوضع في إيران بشكل جدي. القصة الرئيسية المرتبطة بالحركة الاحتجاجية تحدث بشكل حصري داخل الدولة، وقبل كل شيء من الضروري مراقبة العمليات التي تجري فيها. وختم: "نفوذ الشتات محدود للغاية: في أحسن الأحوال، يمكن أن يُظهر للإيرانيين المحتجين أنهم ليسوا وحدهم. لا أكثر ".