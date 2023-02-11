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القدس: قضى طفل إسرائيلي في الثامنة متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة في عملية دهس في محطة حافلات بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن السبت المستشفى الذي نقل اليه.

وقال مستشفى شعاريه تسيدك في القدس في بيان "خلال عطلة السبت، توفي أشير مناحم بالي (ثمانية أعوام) الذي كان قد أصيب بجروح بالغة في هجوم راموت".

وقعت العملية في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع الإسرائيلية في حي راموت الاستيطاني في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمّته في خطوة غير معترف بها دولياً.