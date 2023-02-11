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القدس: أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخاً أطلق السبت من قطاع غزة في اتجاه اسرائيل تم اعتراضه بواسطة نظام الدفاع الجوي.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إطلاق الصاروخ حتى الآن.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش أن صافرات الانذار اطلقت في كيبوتز نحال عوز القريب من قطاع غزة.

ويأتي إطلاق الصاروخ غداة عملية دهس في القدس الشرقية المحتلة أودت بثلاثة إسرائيليين بينهم طفلان. وقالت الشرطة إن عناصرها أردوا منفذ العملية.

منذ بداية العام، أودت اعمال العنف والمواجهات بما لا يقل عن 43 فلسطينيًا من بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، وتسعة مدنيين إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.