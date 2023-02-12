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مأساة الزلزال تمنح أنقرة ودمشق فرصة للتصالح بوساطة من موسكو، للوصول إلى مخرج مشترك من الأزمة.

إيلاف من بيروت: وقع أقوى زلزال شهدته تركيا وسوريا في المئة عام الماضية وأودى بحياة عشرات الآلاف. عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيريه التركي والسوري مساعدة روسيا في إزالة تداعيات الكارثة. في غضون ذلك، يرى المستشرقون أن المأساة المشتركة للبلدين ستساهم في التقارب السياسي بوساطة من موسكو.

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة، صباح الاثنين، محافظة كهرمان مرعش التركية. كان مركز الزلزال يقع على بعد 37 كيلومترا من غازي عنتاب، وكانت البؤرة على عمق عشرة كيلومترات. انهارت مئات المباني في مدن مختلفة منها مواقع التراث العالمي لليونسكو. إضافة إلى ذلك، وقع انفجار في خط أنابيب غاز في محافظة هاتاي جنوب تركيا واندلع حريق.

بوتين معزيًا

في المناطق الجنوبية من البلاد، انقطعت الكهرباء والإنترنت. وشعر السكان بالزلزال أيضا في مدن طرابزون، وريز، وأوردو، وجيرسون، وجوميوشخان، بحسب التقارير. وشعر الناس بالزلزال أيضا في مدن طرابزون وريزه وأوردو وجيرسون وجوميوشخان. تم حث المواطنين على عدم محاولة العودة إلى ديارهم بأنفسهم ومن دون إذن من السلطات. حتى لو لم يكن هناك ضرر واضح، سيتم تفتيش المساكن. كان الزلزال الذي ضرب تركيا هو الأقوى منذ عام 1939. رافقت الكارثة 78 هزة ارتدادية، أقواها كانت بقوة 6.6. وشعر السكان بالصدمات في عدة محافظات سورية وكذلك في لبنان والعراق وحتى في أبخازيا.

أرسل بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن استعداده للمساعدة. أشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إلى أن رجال الإنقاذ الروس لديهم "تقنيات معينة لتحديد صلاحية بعض المباني بعد وقوع زلزال"، مشيرًا إلى نظام سترونا الشهير الذي أثبت فعاليته مرارًا وتكرارًا، وأنظمة أخرى.

يستعدان للقاء

في غضون ذلك، وبحسب مستشرقين وخبراء روس في مجال العلاقات الدولية، فإن مأساة الشرق الأوسط تمنح أنقرة ودمشق فرصة للتصالح مع وساطة موسكو من أجل مخرج مشترك من الأزمة. ومحتمل أن يساهم الزلزال في تكثيف الاستعدادات للقاء بين الأسد وأردوغان، والذي كثر الحديث عنه في ديسمبر ويناير. قال كيفورك ميرزيان، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي: "بعد كل شيء، كان الناخبون الأتراك مقتنعين لسنوات عديدة بأن الأسد هو عدو وإرهابي. ويمكن أن يكون الحوار في نظر الأتراك العاديين إما استسلام أردوغان أو الاستنتاج المنطقي لحرب مكلفة ".

يضيف: "تعمل روسيا اليوم كوسيط بين تركيا وسوريا، وتستعد لاجتماع لقادة البلدين. موسكو بحاجة إلى حوار تركي - سوري. وستبذل روسيا كل ما في وسعها لعقد هذا الاجتماع".

شكك المستشرق كيريل سيمينوف في إمكانية حصول مصالحة وشيكة بين الطرفين، حتى على خلفية مأساة مشتركة. ويعتقد أن "الدول تتعامل مع القضاء على تداعيات الزلزال، حتى لا يتم فهم حجم ما حدث بشكل كامل، لذلك سيحاول الجانبان الآن إبعاد نفسيهما عن القضايا السياسية".

في الوقت نفسه، لا أستبعد أنه بعد مرور بعض الوقت ستظل أنقرة ودمشق تلتقيان في منتصف الطريق، لحل المشاكل المشتركة التي سببها الزلزال. هذه المأساة تترك بالتأكيد فرصة للحوار. في الواقع، من أجل القضاء على عواقب ما حدث، سيتعين على الأسد وأردوغان التفاعل"، يعتقد سيمينوف.

تغير الموقف

يبدو أن موقف أردوغان تجاه الأسد قد تغير إلى الأفضل. وقال المحلل السياسي أندريه كورتونوف إنه يمكن الافتراض أنهم في تركيا يبدأون في الانطلاق من حقيقة أن الزعيم الحالي موجود في سوريا لفترة طويلة ومن الضروري التفاوض معه بطريقة أو بأخرى.

إضافة إلى ذلك، عشية الانتخابات الرئاسية في تركيا، تثار قضية اللاجئين من جديد، ولا يمكن حلها دون حوار مع دمشق. وقال إن هذه القضية بالنسبة لأنقرة أصبحت عاملا في الصراع السياسي الداخلي، حيث تتهم المعارضة القيادة التركية بالتقاعس. لذلك هناك توجه نحو إقامة حوار بين تركيا وسوريا وسيصبح الزلزال عاملا إضافيا. يتعين على البلدين القضاء على العواقب وحل المشاكل التي نشأت بعد الزلزال. ولكن هناك أسباب أكثر جوهرية في الحوار التركي السوري، تتعلق بالوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ككل.

بدورها، ستقدم روسيا، بالطبع، المساعدة الإنسانية والدعم لكلا البلدين، حيث لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه المواقف. من وجهة نظر سياسية، بالنسبة لموسكو، يعتبر التفاعل بين أنقرة ودمشق إضافة مطلقة، لأن هذين البلدين هما شركاؤنا. وشدد الخبير السياسي على ضرورة أن يهدف الحوار الثلاثي الآن إلى إنقاذ الناس العاديين.