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الماتي (كازاخستان): أصاب طالب مسلّح بفأس وسكين ثلاثة طلاب آخرين بجروح في مدرسة إعدادية في كازاخستان الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كازينفورم" نقلاً عن مسؤول في مدينة بتروبافلوفوسك التي تعد حوالى 200 ألف نسمة وتقع قرب الحدود الروسية أن المهاجم الذي اعتُقل لاحقاً "خرج من الحمام وهو يحمل سكيناً وفأساً".

وأضافت أن اثنين من الجرحى نقلا إلى المستشفى فيما خضع الطالب الثالث للعلاج في الموقع.

وذكر مكتب المدعي العام في المنطقة أنه تم إطلاق إجراءات قانونية بحق المشتبه به بتهمة محاولة القتل، مشيراً إلى أن المهاجم كان يخضع "لمتابعة نفسية بحسب المعلومات الأولية" قبل أن ينفّذ الاعتداء.