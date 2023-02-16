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إيلاف من الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس،اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا .

وشكلت هذه المباحثات، التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، السيدة يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين.

العاهل المغربي والرئيس الغابوني لدى تسليم الهبة

وخلال هذه المباحثات، استعرض العاهل المغربي والرئيس الغابوني، وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات.

عقب ذلك، أشرف الملك محمد السادس، بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الاسمدة .

وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

وسيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين الغابونيين إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملاءمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.