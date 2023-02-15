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واشنطن: شجبت الولايات المتحدة الأربعاء توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيّد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة".

وأضاف برايس "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".

أوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة منذ السبت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيّف.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التوقيفات بمثابة عمل انتقامي يفتقر إلى سند قانوني.

انفرد الرئيس قيس سعيّد بسلطات واسعة النطاق في تموز/يوليو 2021 بعد أن جمّد أعمال البرلمان على خلفية أزمة سياسية واقتصادية.

ولقي سعيّد في البداية دعما شعبيا واسعا، لكنه يتهم بأن له نزعة استبدادية متنامية.