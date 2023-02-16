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إيلاف من لندن: قالت مصادر سورية إن هناك ترتيبات تجري حاليا في دمشق لاستقبال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.

وأفاد مصدر سوري مطلع لوكالة (سبوتنيك) بأن الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق في الأيام القليلة القادمة.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

وإذ ذاك، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه قد وصلت، صباح اليوم الخميس، طائرة سعودية إلى مطار حلب تحمل 34 طنا من المواد الغذائية والطبية وهي الثالثة التي تصل سوريا.

يذكر أن طائرة سعودية هبطت في مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 2011 وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

أول طائرة

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور لـ(روسيا اليوم ـRT) إن "طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة"، مذكرا أن "لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية".