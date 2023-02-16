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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في السادس من شباط/فبراير لزلزال خلف أربعين الف قتيل على الأقل في هذا البلد وفي سوريا.

وقال غوتيريش في بيان إن "التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة اشهر، سيقدم مساعدة الى 5,2 ملايين شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها حكومة" تركيا "التي ضربها زلزال يعد الأعنف منذ قرن".

وحض الامين العام "المجتمع الدولي على التحرك أكثر لتمويل هذا الجهد الحيوي للاستجابة لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا".

واوضح أن "تركيا تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم وقد أظهرت سخاء هائلا مع جارتها سوريا منذ سنوات".

واضاف غوتيريش "آن الأوان ليدعم العالم الشعب التركي كما فعلت بكل بساطة مع آخرين كانوا بحاجة لمساعدة"، لافتا الى أن "الحاجات ضخمة والمعاناة كبيرة ولا مجال لهدر الوقت".