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موسكو: أكّد قائد مجموعة فاغنر الروسية الجمعة أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.

وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه التصريحات من مصدر مستقل.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة فاغنر والجيش الروسي السيطرة على باخموت وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها.

وتحاول القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تطويق باخموت ونجحت في قطع العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الحيوية لتزويد القوات الأوكرانية الإمدادات.

وتقع باراسكوفييفكا عند المدخل الشمالي لباخموت، على الطريق الرئيسية التي تربط المدينة بسيفرسك.

ويبدو أن إشارة بريغوجين الجمعة إلى عدم وصول الذخيرة هي انتقاد علني لوزارة الدفاع الروسية التي يتهمها بممارسة "بيروقراطية عسكرية رهيبة" كاشفا علنا خلافاته مع المسؤولين العسكريين الروس.

والإثنين، أعلنت مجموعة فاغنر أنها سيطرت على بلدة كراسنا هورا الصغيرة الواقعة قرب باراسكوفييفكا.