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إيلاف من الرباط : جنحت سفينة تجارية، قادمة من أحد موانئ الأوروغواي في اتجاه لبنان، اليوم السبت بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق المغربية(شمال) ، جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية، وفق ما ذكرت سلطات محافظة المضيق-الفنيدق.

وتدخلت كافة السلطات والمصالح المعنية، عقب اشعارها بالحادث ، حيث تمت تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة للتدخل، مما مكن حتى مساء اليوم من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، ، وهم من جنسيات : سورية وهندية. فيما تبقى العمليات متواصلة حاليا للبحث عن شخص واحد مفقود.

وانكبت جهود فرق التدخل أيضا على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة، حيث تم لأجل ذلك تسخير طائرة مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة.