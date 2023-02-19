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إيلاف من لندن: باشر العراق الاحد عمليات ترحيل جوية وبرية للمئات من مواطنيه المتضررين بزلزال تركيا حيث اجلي 250 منهم كأول مجموعة فيما تم تسيير 53 طائرة اغاثية اليها والى سوريا.

وقال السفير العراقي في انقرة ماجد اللجماويّ ان السفارة اكملت اليوم ترحيل 250 عراقيا من تركيا الى العراق حيث سيتبع ذلك اجلاء مجموعات اخرى .. موضحا في بيان تابعته "ايلاف" انه منذ اليوم الأول للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الحالي فقد أقامت الحكومة العراقيَّة جسراً جوياً إلى تركيا.

واشار السفير الى أنَّ فريق البحث والإنقاذ العراقيّ غادر تركيا عائدًا إلى بغداد اليوم بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال ونجاحه في انقاذ حياة العديد من الاشخاص.

وأوضح أنَّ السفارة العراقيَّة في أنقرة وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب منحت 79 جواز عبور لـ 249 مواطن عراقيّ جرت إعادتهم إلى العراق عبر رحلات جوية وبرية.

يشار الى ان عدد المقيمين العراقيين في تركيا يبلغ اكثر من 700 الف شخص يتمركزون في 12 ولاية من اصل 81 حيث يعد العراقيون هناك ثاني أكبر جالية بعد السورية التي يبلغ عدد افرادها اكثر من 3 ملايين نسمة وفقا لاخر احصائية اعلنتها دائرة الهجرة التركية في 25 تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 .

حصيلة المساعدات العراقية لسوريا وتركيا

ومن جهتها كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من العراق الى سوريا وتركيا جراء كارثة الزلزال وأوضحت نتائج العمليات الخاصة بنقل وإغاثة أبناء الجالية العراقية المتضررين منه.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد للاعلام الرسمي انه قد تم إرسال 53 طائرة منها 27 إلى مطاري دمشق وحلب في سوريا حملت 126.5 طناً من المساعدات و26 طائرة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا حملت 136.5 طناً .

وأوضح انه قد رافق هذه الرحلات 234 شخصاً من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة ويضاف إليهم 35 ضابطا ومنتسبا من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني إلى تركيا ومعهم فرق الهلال الأحمر العراقي التي توجهت إلى سوريا أيضاً".

وبين ان العراق قد وفر مراكز للإسعاف الفوري في سوريا وعيادات متنقلة اضافة الى مساعدات للشعب التركي وآخر رحلة الى هناك احتوت على مدافئ نفطية .

وأكد أنه "بموازاة ذلك هنالك حملات شعبية عراقية عبر دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لدعم الشعبين السوري والتركي توفر تبرعات .

وفاة واصابة 35 عراقيا بزلزال تركيا

وأضاف المسؤول العراقي أن "المؤسسات العراقية ساهمت بحملة الإغاثة عن طريق البر حيث ارسلت وزارة التجارة 650 طنا من المواد الغذائية، والدفاع 850 طناً من المواد الإغاثية، والنفط مليون لتر من الوقود فضلاً عن تبرعات أساتذة وطلبة جامعة البصرة إلى سوريا".

وحول وضع الجالية العراقية في البلدين أكد مجيد أن غالبيتها في تركيا وتم تسجيل 13 وفاة و22 إصابة جراء الزلزال في مدينة غازي عنتاب التركيا فيما لم تسجل اي خسائر بشرية عراقية في سوريا. وامس وصلت ثلاث طائرات إغاثية إلى اللاذقية السورية وهي تحمل مساعدات طبية واغذية .

يشار الى ان عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قد ادى لحد الان الى وفاة 46 الف شخص في البلدين.