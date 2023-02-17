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إيلاف من بيروت: عند انتشال فاطمة غونغور (77 عامًا) من تحت الأنقاض الأربعاء، بعد 228 ساعة من وقوع زلزالين مميتين ضربا تركيا وسوريا، أصابها الذهول والارتباك وسألت رجال الإنقاذ: "ما هو اليوم؟"

معجزة أن تنجو فترة طويلة تحت الأنقاض في أديامان جنوب تركيا. لكن حتى الآن، بعد ما يقرب من أسبوعين من وقوع الكارثة، ما زال هناك رجال ونساء وأطفال أحياء في جنوب تركيا وشمال سوريا، رغم كل الصعاب.

في العموم، تعد أول 72 ساعة بعد الكارثة حاسمة، وعادة ما تعتبر المرحلة الذهبية للعثور على الناجين. يتم إنقاذ أكثر من 90 في المئة من الناجين من الزلزال في غضون الأيام الثلاثة الأولى، وهناك عدة أسباب لذلك.

الزلازل لا تقتل

قال إيلان كيلمان، أستاذ الكوارث والصحة في جامعة كوليدج لندن، لوكالة فرانس برس: "بشكل عام، الزلازل لا تقتل الناس. البنية التحتية المنهارة تقتل الناس". فالعثور على المصابين قبل أن يفقدوا وعيهم، أو يستسلموا لجراحهم ونقص الطعام أو الماء، يكتسي أهمية قصوى.

في تركيا وسوريا، ربما كانت نافذة 72 ساعة أقصر لأن المنطقة شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج والأمطار ودرجات حرارة متجمدة جعلت الظروف صعبة للغاية. قال كيلمان إنه بدون الماء على وجه الخصوص، "سيموت الكثير من الناس في ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام".

تحدث أحد الناجين في أثناء سرد محنته عن التبول في زجاجة وشربها في محاولة للبقاء على قيد الحياة. كان آخرون محظوظين وتمكنوا من العيش على التبغ والقليل من الماء. معظم من تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة لم يتعرضوا لإصابات تهدد حياتهم في أثناء الزلزال، ما سمح لهم بالبقاء على قيد الحياة فترة أطول.

صغار السن ومحظوظون

تتغير التركيبة السكانية للناجين أيضًا مع مرور الوقت. قال الدكتور كريستوفر كولويل، المتخصص في طب الطوارئ بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "إنهم يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنًا. كانوا محظوظين بما يكفي للعثور على جيب في الأنقاض أو طريقة ما للوصول إلى العناصر المطلوبة مثل الهواء والماء".

يبدو أن خلفية الناجين في الأيام القليلة الماضية تتوافق مع ذلك. تميل الأغلبية العظمى من الذين تم العثور عليهم أحياء إلى أن يكونوا أصغر سنًا، تحت سن 45 عامًا. قال الدكتور جورج شيامباس، أخصائي طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرغ، في حديث لوكالة أسوشيتيد برس إن الحالة العقلية لأولئك المحاصرين يمكن أن تؤثر أيضًا على البقاء على قيد الحياة.

وقال تشيامباس إن الأشخاص المحاصرين بجوار الجثث، والذين ليس لديهم اتصال بالناجين أو المنقذين الآخرين، قد يفقدون الأمل ببساطة. أضاف: "آمل أن يصل إليك شخص ما، أعتقد أنه يمكن أن يوفر لك يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام أخرى".