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2.3 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة لأوكرانيا و 5 ملايين جنيه إسترليني لإغاثة 23 مليون شخص؟ هل هذا حقيقي؟

إيلاف من بيروت: في يومين، ضرب 20 زلزالا منطقة مساحتها 12 مرة مساحة بلجيكا. تسبب زلزال تركيا وسوريا الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في انفجار يعادل 7.5 مليون طن من مادة تي إن تي. سرعان ما تبع ذلك هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.7 درجة في وسط وشرق تركيا، وتوابع بلغت قوتها 5.6 درجة على الحدود التركية السورية. وتم تسجيل ما يقرب من 800 هزة ارتدادية. تأثر ما يصل إلى 23 مليون شخص. تحولت مئات المباني متعددة الطوابق، التي يبلغ ارتفاعها نحو 12 طابقًا، إلى أكوام من الأنقاض. دمرت مناطق بأكملها. تم تدمير الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية بين المدن الكبرى. أرسلت عشرات الدول فرق البحث والإنقاذ. لكن بعد ثلاثة أيام فقط من هذه الكارثة، في الوقت الذي تتحول فيه عملية البحث والإنقاذ إلى عملية انتشال بطيئة وكئيبة للجثث، فإن المأساة تتسلل من العناوين الرئيسية في أوروبا، الجار المباشر لتركيا.

فقدان الاهتمام العام

في الأسبوع نفسه، حلت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بريطانيا وبروكسل مكان الزلزال. أصبح زيلينسكي الشجاع الذي يرتدي الكاكي والذي تحول في الوعي السياسي إلى تقاطع بين تشرشل وبوديكا وجان دارك ضيفًا سياسيًا مهمًا، يتنافس كل برلمان على حضوره.

لوحظ أن زيارته لبريطانيا أولاً مفضلاً عن فرنسا وبروكسل كانت مصدر فخر وطني. وكذلك، كانت 2.3 مليار جنيه استرليني (2.7 مليار دولار) من المساعدات العسكرية التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا في العام الماضي، وهذا مبلغ أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه سيتكرر في هذا العام. وهكذا، بريطانيا ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا.

هذا هو نوع المال المتاح في بريطانيا عندما توجد الإرادة السياسية. قارنه بالمبلغ الذي قالت حكومة المملكة المتحدة إنه سيتم إنفاقه على الزلزال التركي - السوري. عندما أطلقت المنظمات الخيرية الـ 15 التي تشكل لجنة طوارئ الكوارث نداءها الخميس لتقديم مساعدات الإنقاذ والطبية والمأوى والبطانيات والطعام، أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن المملكة المتحدة ستقدم 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) من التبرعات. أضاف بذكاء: "عندما تضرب الزلازل الرهيبة، نعلم أن الشعب البريطاني يريد المساعدة".

2.3 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة لأوكرانيا و 5 ملايين جنيه إسترليني لإغاثة 23 مليون شخص؟ هل هذا حقيقي؟ على ما يبدو نعم.

تجاوز السياسة

هناك طريقتان يمكن من خلالهما قياس ذلك على مقياس ريختر لقسوة الإنسان على الإنسان. تتطلب الكوارث على نطاق عالمي استجابة عالمية تتجاوز السياسة - أو الدرجة التي يُعامل بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو الرئيس السوري بشار الأسد على أنهما منبوذين في تجمعات العظماء والخير مثل دافوس.

في غضون يوم واحد من وقوع الكارثة، نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة رسما كاريكاتوريا يظهر مبنى مدمرا وسيارة مدمرة وكومة من الأنقاض مع التعليق: "لا داعي لإرسال دبابات". كان هذا أكثر من مجرد رسم كاريكاتوري سيئ، وتشارلي إبدو ليست مجرد مجلة ساخرة. في عام 2015، أصبحت بؤرة لما وُصف بالدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير ضد هجمات المتعصبين والإرهابيين، مثلما يتم تقديم أوكرانيا اليوم. وتعرضت مكاتبها في باريس لهجوم من سعيد وشريف كواشي بزعم تمثيل جماعة القاعدة المتشددة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 11 آخرين. أثار الهجوم تظاهرات حاشدة، وأصبحت رمزًا لحرية التعبير تتعرض للهجوم من البرابرة ذوي اللحى. لتحقيق هذه الغايات، تم إخفاء عنصرية شارلي إبدو تحت السجادة في ذلك الوقت، كما لا تزال حتى يومنا هذا.

خطأ بأبعاد كبيرة

كُتب الكثير عن الزوال البطيء للولايات المتحدة وأوروبا على المسرح العالمي، حيث شنته جيوش متوحشة من حركة طالبان في كابول أو الهجمات الأمامية الانتحارية لجيش فاغنر المدان في دونباس. لكن إحجام الاتحاد الأوروبي عن أن يكون المستجيب الأول لهذه الأزمة طوعي تمامًا. إنه خطأ غير مقصود ذو أبعاد كبيرة. هذه فرصة لإظهار القيادة الأخلاقية والإنسانية لملايين الناس. إنها فرصة للتحدث معهم مباشرة، وليس حكوماتهم أو رؤسائهم الذين يناورون من أجل إعادة انتخابهم.

هذه فرصة للإظهار للعالم أن الغرب يمكنه إعادة البناء. لكن هذا هو الشعور الأخير في أذهان الأوروبيين اليوم. فالأسوار المكهربة العالية ودوريات الطائرات بدون طيار موجودة لإبعاد جحافل الوثنيين. ما الحافز الأقوى الذي يمكن أن تقدمه لملايين الأشخاص للبحث عن قيادة أخرى؟

في حين لم يتم جمع مبالغ كبيرة حتى الآن في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، جمع السعوديون أكثر من 51 مليون دولار بعد أربعة أيام من إطلاق منصة "سهم" لإغاثة سوريا وتركيا. هذا يصم بريطانيا بالعار. مع ذلك، دعونا نتخلى عن الأخلاق أو أي شعور بالإنسانية المشتركة. دعونا نتبع روح المصلحة الذاتية.

أرقام مذهلة

قبل الحرب في أوكرانيا، كان الشرق الأوسط يمثل 25 في المئة من طالبي اللجوء في أوروبا في عام 2021، وجاءت المسبة الأكبر من سوريا والعراق وتركيا في المرتبة الخامسة. احتلت أفغانستان المرتبة الثانية. حولت الحرب في سوريا تركيا إلى أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث تأوي أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري و 320 ألف شخص من جنسيات أخرى. وهي أنفقت 5.59 مليارات دولار على شكل مساعدات إنسانية العام الماضي، وهو ما يمثل 0.86 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يجعلها رائدة على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مبادرات التنمية.

من حيث الأموال التي يتم إنفاقها، تأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. هذه أرقام مدهشة بالنسبة لحكومة كثيراً ما يتم تشويه سمعتها في الغرب. لكن هذا الجهد ليس ثابتًا. تقوم الأحزاب التركية اليمينية المتطرفة، مثل حزب النصر، بتنظيم حملات للتجول، وجمع الأموال لتذاكر الحافلات لترحيل السوريين. وبتوجيه اللوم إلى شخص ما لجهود الإغاثة البطيئة، ينقلب بعض الأتراك على اللاجئين في أعقاب هذه الكارثة. هذه أحداث كبيرة بما يكفي لدفع موجات اللاجئين في المستقبل لأن عملية إعادة البناء ستستغرق سنوات، إن لم تستغرق عقودًا.

مصلحة أوروبا تمامًا ضمان قدرة تركيا على التعامل مع سياستها المتمثلة في إعادة توطين اللاجئين في شمال سوريا ومواصلتها. لكن سوريا أيضًا، التي كانت ذات يوم محور تسليح غربي سري، قد تم التخلي عنها. كان اللاجئون السوريون يموتون من البرد فترة طويلة قبل أن يضرب الزلزال حلب وإدلب. يُعتقد أن ثلث الضحايا سقطوا في محافظة هاتاي على الجانب الآخر من الحدود السورية. كان للدمار في هاتاي تأثير فوري على الإغاثة إلى سوريا التي تمر عبر معبر باب الهوى، وهو الحبل السري لمساعدة ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. أما السوريون الخاضعون لسيطرة الحكومة فليسوا أفضل حالاً. الدولة ممزقة بسبب الحرب، ومثل إيران في الأيام الأولى للجمهورية الإسلامية، فإنها تعاني من العقوبات.