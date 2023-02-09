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عانى الشرق الأوسط عددًا كبيرًا من الزلازل على مر القرون، بما في ذلك بعض أسوأ الحوادث المسجلة في التاريخ.

إيلاف من بيروت: أثر زلزال الاثنين على محافظة هاتاي التركية، وكذلك محافظات في شمال غرب سوريا - وهي المناطق التي تعرضت في السابق لاثنين من أكثر الزلازل دموية في العالم. كما تعرضت إيران وفلسطين ومصر للدمار بسبب الزلازل، ما أدى إلى تدمير المباني التاريخية ومقتل عشرات الآلاف.

في ما يأتي خمسة من أهم الزلازل التي شهدتها المنطقة على مدار 2000 عام الماضية.

زلزال عام 1138 - حلب، سوريا

كان الزلزال الذي ضرب مدينة حلب السورية في 11 أكتوبر 1138 أحد أسوأ الزلازل في التاريخ. يُعتقد أن الكارثة تسببت في مقتل نحو 230 ألفاً، وفقًا للمؤرخ المصري الإسلامي في القرن الخامس عشر، يوسف بن الامير سيف الدين تغرى بردى. حدث هذا الزلزال في شمال سوريا الواقع بين الصفائح التكتونية العربية والأفريقية. وقد انهارت قلعة حلب في حين تم تدمير حصن مسلم في الأتارب (هو الآن جزء من محافظة حلب الحديثة)، ما أسفر عن مقتل 600 من حراس المدينة.

في ذلك الوقت، تعرضت حلب لاضطرابات بسبب المعارك بين القوات الإسلامية والصليبيين. وسويت بالأرض القلعة الصليبية في حارم المجاورة، والتي تقع في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة اليوم.

كان هذا الزلزال الضخم هو الأول من بين العديد من الزلازل التي دمرت مناطق شمال سوريا وغرب تركيا بين عامي 1138 و 1139.

زلزال عام 856 - دامغان، إيران

كان زلزال دامغان في عام 856 في شمال إيران أحد أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ العالم. ففي 22 ديسمبر 856، ضرب زلزال كبير بقوة 7.9 وبأقصى مستوى على مقياس شدة مركالي منطقة جبل البرز في إيران. يُعتقد أنه قتل نحو 200000 شخص، على الرغم من أن الرقم محل خلاف. تصنفه هيئة المسح الجيولوجي الأميركية سادس أكثر الزلازل فتكًا في التاريخ.

دمرت مدينة دمغان بشكل كبير، إضافة إلى العديد من المناطق المحيطة بها. وكانت دامغان عاصمة مقاطعة قميس الفارسية في العصور الوسطى حتى دمرت في عام 1723. والجدير بالذكر أن إيران تقع بين الصفيحتين العربية والأوراسية اللتين تتصادمان بشكل متكرر مسببة زلازل مدمرة.

زلزال عام 526 - أنطاكية، تركيا

في عام 526 ضرب زلزال مدمر مدينة أنطاكية البيزنطية، التي تقع في مقاطعة هاتاي في تركيا الحديثة. كان سبب الزلزال موقع أنطاكية مباشرة على قمة تقارب ثلاث لوحات تكتونية: الأفريقية والعربية والأناضولية. أدى التقارب نفسه إلى وقوع زلزال الاثنين في هاتاي.

في تلك الكارثة، قتل 250 ألفًا وفقًا لبعض التقديرات. لم يكن العديد من هؤلاء القتلى نتيجة الزلزال الأولي، ولكن نتيجة سلسلة من الحرائق التي اندلعت في أعقاب الزلزال. كان من المرجح أن تكون قوته 7.0 درجات على مقياس ريختر، وفقًا للتقديرات الحديثة.

كانت دوموس أوريا، وهي كنيسة كبيرة مثمنة، من بين المباني البارزة التي دمرها الحريق الناتج. ويرد بعض الباحثين عدد القتلى الهائل إلى استضافة أنطاكية مهرجاناً مسيحياً سنوياً للاحتفال بعيد الصعود، ما جذب المسافرين من جميع أنحاء الإمبراطورية البيزنطية.

أنفق الإمبراطور جستنيان، الذي اعتلى العرش البيزنطي بعد عام من الزلزال، مبالغ كبيرة لإعادة بناء المدينة. لكن من دون جدوى، إذ نهب الفرس المدينة بعد عقد من الزمان.

زلزال عام 1033 - وادي الأردن، فلسطين

دمر زلزال عام 1033 في وادي الأردن في فلسطين مساحات شاسعة من بلاد الشام. تراوحت قوته بين 6.7 و 7.1 درجات وفقًا لمعظم العلماء، وأودى بحياة ما لا يقل عن 70 ألف شخص. ارتبطت هذه الكارثة الطبيعية بصدع البحر الميت، وهو سلسلة من خطوط الصدع بين الصفائح التكتونية الأفريقية والعربية والتي تسببت في العديد من الزلازل في الألفين عام الماضيين.

دمرت مدن نابلس وأريحا والخليل وطبريا وعسقلان وعكا في فلسطين التاريخية. وتعرض مسجد في غزة للدمار فيما تضررت جدران الكنائس في البلدة القديمة بالقدس. تم تدمير قصر هشام، وهو موقع إسلامي رئيسي في أريحا، كما تم الإبلاغ عن أضرار في أجزاء من سوريا ومصر.

ووفقًا للسجلات التاريخية، اتبع الدمار نمطًا مشابهًا لزلزال ضرب الجليل في عام 749، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

زلزال 1754 - القاهرة، مصر

قُتل عشرات الآلاف في زلزال مدمر ضرب القاهرة في عام 1754. ويُعتقد أن الزلزال الذي قُدرت قوته 6.6 درجة أدى إلى مقتل 40 ألفاً، إذ انهار عدد كبير من المباني في القاهرة، وتم تدمير أجزاء من مدينة الموتى، وهي منطقة مقابر تعود للعصر الإسلامي في القاهرة. كما تضرر دير سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء، وقد صار الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتم ترميمه لاحقًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها ريحان الدين ونشرها موقع "ميدل إيست آي"