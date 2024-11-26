إيلاف من القدس: أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار في لبنان اعتبارا من الرابعة من صباح الغد (الأربعاء) بتوقيت تل أبيب وبيروت، وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، وقد تم تمرير الصفقة عبر مجلس الحرب الإسرائيلي، والمجلس العام قبل الموافقة عليها بالكامل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في تمام الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي الإسرائيلي، عن وقف إطلاق النار في لبنان، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأعلن الرئيس بايدن أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة من صباح غد (الأربعاء).

ويأتي هذا بعد أيام من المفاوضات المتوترة في اللحظة الأخيرة، والتي دفعت فيها إسرائيل إلى إزالة فرنسا من دورها كضامن للوضع الأمني ​​في لبنان ، مستشهدة بالتوترات الدبلوماسية الحالية بين فرنسا وإسرائيل.

وقد تم تمرير الاتفاق من خلال مجلس الوزراء العام قبل الموافقة عليه بالكامل، وفقاً لمصادر إسرائيلية.

كما عرض نتانياهو اتفاق وقف إطلاق النار على رؤساء السلطات المحلية في الشمال، الذين استجاب العديد منهم بغضب عندما قيل لهم إن الاتفاق لن يؤدي إلى العودة الفورية إلى منازلهم.

وطالب أعضاء لجنة الخارجية والدفاع وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعرض اتفاق وقف إطلاق النار عليهم قبل الموافقة النهائية عليه.

أهم البنود وفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"

حسب ما ذكرت "يديعوت أحرونوت" عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، لن يقوم "حزب الله" وإسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد بعضهما البعض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيع وتوريد وإنتاج الأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

كما ستكون القوى الأمنية والجيش اللبناني الرسمية هي الجهات المسلحة الوحيدة التي سيسمح لها بحمل السلاح أو استخدام قواتها في جنوب لبنان، والتي ستنشر قواتها العسكرية على طول جميع الحدود والمعابر والخط الذي يحدد جنوب لبنان.

وبموجب بند آخر في الاتفاق، ستنسحب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الذي يفصلها عن لبنان، خلال 60 يوما.

البنود بالتفصيل حسب "القناة 13" الإسرائيلية

ينص الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار على 13 نقطة هي:

1- حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.

2- في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.

3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

4- هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

5- ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.

6- سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.

7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.

8- سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

9- سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

10- ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

11- سينشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.

12- ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوما.

13- ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.





