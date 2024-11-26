إيلاف من لندن: علنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن عمر ناهز 112 عامًا.

ولد جون تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، وهو العام الذي غرقت فيه السفينة تايتانيك. وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنه توفي يوم الاثنين في دار رعاية في مدينة ساوثبورت.

وقالت عائلته في بيان: "كان يومه الأخير محاطًا بالموسيقى والحب".

وفي أبريل 2024، أصبح تينيسوود أكبر رجل معمر في العالم عن عمر ناهز 111 عامًا، بعد وفاة خوان فيسينتي بيريز من فنزويلا عن عمر ناهز 114 عامًا.

وكانت نصيحة تينيسوود الرئيسية للبقاء بصحة جيدة هي ممارسة الاعتدال. "إذا شربت كثيرًا أو أكلت كثيرًا أو مشيت كثيرًا؛ إذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية".

وكان المعمر الراحل من مشجعي نادي ليفربول لكرة القدم طوال حياته، وهو وُلد بعد 20 عامًا فقط من تأسيس النادي.