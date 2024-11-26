إيلاف من واشنطن: تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إعلانه سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الرابعة صباح الأربعاء، بفعل كل ما يستطيع وبالتعاون مع تركيا وقطر ودول أخرى للتوصل إلى اتفاق مماثل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بايدن قال مساء الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يسري مفعوله خلال ساعات، وتحديداً من فجر الأربعاء.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

وأضاف: " إسرائيل لم تشن الحرب، والشعب اللبناني لم يكن يريد الحرب.. حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران وأقدمت على مهاجمة إسرائيل".

وأكد الرئيس الأميركي خلال حديثه أن بلاده "ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا".

وأشار بايدن إنه خلال الأيام المقبلة "سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة".