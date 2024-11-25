إيلاف من لندن: قالت سياسية بريطانية إنه لا ينبغي للملياردير الأميركي إيلون ماسك "أن يتدخل" في السياسة البريطانية، بينما اعترف كير ستارمر بأنه "ليس مندهشًا" من قيام مليوني شخص بالتوقيع على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة أخرى.

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني إجراء انتخابات برلمانية أخرى، حيث وصلت العريضة التي تطالب بإعادة الانتخابات إلى مليوني توقيع.

وظهر السير كير ستارمر على برنامج This Morning على قناة ITV للحديث عن خطط حكومته لجعل وضع العقاقير المخدرة في المشروبات جريمة جنائية محددة، وتدريب آلاف الموظفين في البارات للتعامل معها.

لكن سُئل أيضًا عن عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات أخرى على موقع البرلمان، والتي وقع عليها الآن مليونا شخص. وأجاب رئيس الوزراء: "أذكر نفسي أن الكثير من الناس لم يصوتوا لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة. لست مندهشًا من أن الكثير منهم يريدون إعادة الانتخابات. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها نظامنا".

وقال ستارمر: "سيكون هناك الكثير من الناس الذين لم يريدونا في المقام الأول. لذا، فإن تركيزي منصب على القرارات التي يتعين علي اتخاذها كل يوم."

إيلون ماسك

قالت وزيرة الشؤون الداخلية في الحكومة البريطانية أليكس ديفيز جونز الآن إن على إيلون ماسك عدم التدخل في الشؤون البريطانية.

كان رجل الأعمال - الذي سيعمل في حكومة ترامب في يناير المقبل - منتقدًا صاخبًا للسير كير ستارمر منذ انتخابه رئيسًا للوزراء.

وأعاد ماسك تغريد عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة وقال إن الشعب البريطاني قد سئم من "الدولة البوليسية الاستبدادية" - ربما في إشارة إلى الطريقة التي يشعر بها أن الحكومة تعاملت مع أعمال الشغب في الصيف.

وردًا على ذلك، قالت السيدة ديفيز جونز إن ماسك قال سابقًا إنه "لا يوافق على التدخل في الحكومات الأجنبية". واضافت: "وأعتقد أنه لا ينبغي له أن يفعل الشيء نفسه".

"سيختلف معه الكثيرون"

وتابعت الوزيرة البريطانية: "إيلون ماسك يحق له أن يعبر عن آرائه مثل الجميع. إنه من أشد المدافعين عن حرية التعبير، مثلي تمامًا، وله الحق في التعبير عن آرائه. وأستطيع أن أختلف معه، فهناك كثيرون سيختلفون معه، ومع ما يمثله - وهذا هو الديمقراطية".