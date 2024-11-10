إيلاف من لندن: مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تهتم الدوائر السياسية البريطانية بشكل متعمق بالعلاقة التي سيقيمها مع السير كير ستارمر رئيس الوزراء العمالي.

وكان الثنائي ترامب - ستارمر تناولا العشاء في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، وتحدثا عبر الهاتف منذ فوز ترامب في الانتخابات، لكن أحد مساعدي الرئيس المنتخب السابقين اقترح أن الخلاف الذي نشأ أثناء الحملة قد يسبب بعض الصداع.

ماذا حدث؟

يُعتقد أن حوالي 100 موظف في حزب العمال تطوعوا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قبل الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي منشور محذوف الآن على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn الشهر الماضي، قال رئيس عمليات حزب العمال: "لدي ما يقرب من 100 موظف في حزب العمال، حاليين وسابقين، سيذهبون إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة، متوجهين إلى نورث كارولينا ونيفادا وبنسلفانيا وفيرجينيا".

وأضاف: "لدي 10 أماكن متاحة لأي شخص متاح للتوجه إلى ولاية كارولينا الشمالية - سنقوم بترتيب سكنك."

ماذا كان رد الفعل؟

ورد سيباستيان جوركا، أحد مساعدي ترامب السابقين، على منشور على X حول نشطاء حزب العمال بقوله: "هذه جريمة كير ستارمر".

كما زعم قطب التكنولوجيا إيلون ماسك أن تطوع حزب العمال في الحملة الديمقراطية كان "غير قانوني"، وكان نايجل فاراج غير سعيد أيضًا.

هل كان ذلك غير عادي؟

يحظر القانون الأميركي أي مساهمات مالية أو تبرعات أو نفقات من الرعايا الأجانب في أي انتخابات. ومع ذلك، يُسمح لهم بالتطوع في الحملات "طالما أن الفرد لا يحصل على تعويض من أي شخص مقابل الخدمات".

يشار إلى أن حزب العمال البريطاني مع الديمقراطيين الأميركيين منذ فترة طويلة، تمامًا كما تحالف المحافظون مع الجمهوريين.

وسافر موظفو حزب العمال إلى الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة للحملات الانتخابية للمرشح الديمقراطي.

كما حضر كبار المحافظين في المملكة المتحدة، ولا سيما رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، فعاليات جمهورية رفيعة المستوى، بما في ذلك المؤتمر الوطني في يوليو.

هل يمكن أن يضر ذلك بالعلاقات؟

اتخذ فريق ترامب إجراءات قانونية في الولايات المتحدة بشأن الحملة الانتخابية، على الرغم من أن حزب العمال يأمل في هذه المرحلة أن يكون الأمر قد انتهى.

في حين أن ستارمر وترامب ليسا حليفين طبيعيين، إلا أنه كانت هناك كلمات دافئة بينهما علنًا في الأشهر الأخيرة.

ولكن لأنهما ليسا من نفس الجانب سياسيًا على الإطلاق، اقترح مساعد سابق آخر لترامب أن الرئيس المنتخب قد يحمل ضغينة إذا ظهرت قضايا أخرى في المستقبل.

وقال جو غروغون لشبكة (سكاي نيوز) بعد الانتخابات إنه في حين أن رئيسه القديم لديه "مودة هائلة" للمملكة المتحدة، فإن الأخبار عن مساعدة موظفي حزب العمال لخصمه كانت "غبية".

ويأمل أن يتمكن السير كير من "مد غصن الزيتون للرئيس ترامب والعمل معًا"، لكنه اقترح أن يعترف بأنه "أخطأ".

وقال: "لقد أثار الأمر استياء كل جمهوري تحدثت معه وكان على علم به".

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/politics-latest-starmer-labour-badenoch-conservative-trump-12593360