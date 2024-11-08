في جولة عرض الصحف اليوم، نقرأ مقالاً نشرته صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية حول ما إذا كان سيوقف دونالد ترامب الحروب في الشرق الأوسط، وكيفية إدارة ترامب لحكومته هذه المرة. كما نستعرض مقالاً في صحيفة "القدس العربي الجديد" عن العلاقة بين ترامب والعرب. وأخيراً ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول تأثير الحرب في غزة على خسارة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

نبدأ جولتنا من افتتاحية الإيكونوميست البريطانية بعنوان "هل سيوقف دونالد ترامب "الحروب" في الشرق الأوسط؟". إذ أكدت الصحيفة أن الجميع يتفق على أن ولاية ترامب الثانية ستحدث "تحولاً كبيراً" في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، دون الاتفاق على شكل هذه السياسة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كان سريعاً في محاولة كسب الود" إذ كان من أوائل زعماء العالم الذين قاموا بتهنئة ترامب، واصفاً عودته، بـ "أعظم عودة في تاريخ البشرية". وفق الصحيفة.

وتقول إن نتانياهو يعتقد أن إدارة ترامب ستمنحه "حرية كاملة لاستمرار الحروب الإسرائيلية في غزة ولبنان"، لافتة إلى أنه لن يكون هناك بعد الآن ضغوط أميركية "مزعجة" تطالب بوقف إطلاق النار، بالرغم من أن محاولات الرئيس بايدن "لم تكن ذات تأثير يذكر" وفق الصحيفة.

وتؤكد الصحيفة أن لنتانياهو أسباباً "وجيهة" لاعتقاده بذلك. نظراً لما أظهره ترامب في ولايته الأولى من عدم اهتمام "بمعاناة الفلسطينيين"، كونه وفق الصحيفة "دعم توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، بالإضافة إلى أن صهره، جاريد كوشنر، هو من وضع خطة سلام عرفت بصفقة القرن كانت "منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل" وفق الصحيفة.

و تشير الصحيفة إلى أنه لطالما تعهد ترامب بتهدئة الوضع في المنطقة أثناء حملته الانتخابية، بالإضافة إلى خطابه بعد فوزه بأنه "سيوقف الحروب". لتطرح تساؤلاً حول ما إذا كان ترامب، سيتراجع عن دعمه "المطلق" لاستمرار الحرب أو سيضغط على نتانياهو لإنهائها قبل توليه منصبه.

وتؤكد الصحيفة أنه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 18 مليار دولار، وقد أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل أربعة جنود أميركيين على الأقل.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يمكن الجزم كيف سيدير ترامب حكومته هذه المرة، إذ تقول إنه قد وعد "بإحلال السلام في لبنان"، لكن دون توضيح كيفية تحقيق ذلك. كما تطرح الصحيفة تساؤلات حول سيناريوهات تعامل ترامب مع الملف اللبناني فهل سيطلب من إسرائيل سحب قواتها والموافقة على وقف إطلاق النار؟ أم سيدعم "هجوماً برياً " واسع النطاق على أمل القضاء على حزب الله بشكل نهائي؟ بحسب الصحيفة.

ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن الإجابة على هذه التساؤلات ستعتمد على مستشاري ترامب، وتؤكد أن نتانياهو يأمل في "التأثير" على ترامب، نظراً لعلاقتهما "المعقدة ومتوترة" وتعزي الصحيفة ذلك إلى أن ترامب يحمل "ضغينة "ضد رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2020، عندما هنأ الأخير جو بايدن على فوزه في الانتخابات، بحسب الصحيفة.

ترى الصحيفة أن هناك خمسة وسبعين يوماً باقية بين الانتخابات وتنصيب ترامب، يمكن لبايدن خلالها "مواجهة نتانياهو"، إذ تؤكد الصحيفة أن هذه الفترة غالباً ما يتبع الرؤساء الأميركيون سياسة "أقل تماشياً" مع إسرائيل.

وتقول الصحيفة إنه في عام 2016 قرر باراك أوباما عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي عام 2000، استخدم بيل كلينتون تلك الفترة لتقديم "معايير كلينتون"، وهي محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. بحسب ما تراه الافتتاحية.

"ترامب والعرب: رقصات عرضة وصفقات، أم مراجعة؟"

ونقرأ مقال رأي في صحيفة القدس العربي بعنوان "ترامب والعرب: رقصات عرضة وصفقات، أم مراجعة؟"

ويبدأ المقال باستذكار زيارة دونالد ترمب، بعد شهور من تسلمه منصبه كرئيس للولايات المتحدة للمرة الأولى، والتي بدأها في المملكة العربية السعودية عام 2017 حين أدى، رفقة الملك سلمان بن عبد العزيز، مع مجموعة من السعوديين، رقصة "العرضة الشهيرة"، بالسيوف وعلى أنغام الدفوف، وحضر خلالها ثلاث قمم: سعودية، وخليجية حضرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وعربية ـ إسلامية حضرها أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية.

ويضيف المقال إلى أن ترامب دشن حينها، صفقات تجارية واتفاقات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار ووقع مع عاهل السعودية إعلان رؤية استراتيجية نص على "رسم مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسلام وبسمات العمل الإقليمي والعالمي في القرن 21" بحسب الصحيفة.

ويرى المقال أنه سرعان ما "تكشّفت وعود السلام عن تصدع هائل في المنطقة العربية والإقليم والعالم". إذ تؤكد الصحيفة أن ذلك بدأ باندلاع "أزمة دبلوماسية خطيرة" داخل دول مجلس التعاون الخليجي استغرقت عدة سنوات، كما ترى الصحيفة أن الإدارة الأميركية "صعّدت الصراع مع إيران" فألغت عام 2018 الاتفاق النووي الدولي معها، وتتابعت أشكال الضغوط والعقوبات بين البلدين وصولاً إلى "تهديد ترامب بتدمير إيران وإعلان نهايتها الرسمية".

وتعتقد الصحيفة أنه من المفترض، مع "الفوز الكبير" الذي حقّقه ترامب، و"سيطرة" حزبه على مجلسي الشيوخ والنواب، وكون هذه الولاية الثانية والأخيرة له، الأمر الذي يساهم بأن يكون ترامب "أكثر تحرّراً" من أي ضغوط قد تُفرض على رئيس يريد أن يحافظ على فرصه، سواء مع ناخبيه الذين قدم لهم وعوداً كبيرة، فيما يتعلّق بالرخاء الاقتصادي، ووقف الهجرة غير الشرعية، أو مع وعوده الخارجية حول وقف الحروب وإنهاء الصراعات. بحسب الصحيفة.

وتؤكد الصيفة أن ترامب سيكون "قادراً على تمرير قرارات وتشريعات وتطبيق استراتيجيات، تطمح، في داخل أميركا، إلى إحداث تغيير كبير يشبه الانقلاب"، وهو ما تعتقد الصحيفة أنه سيحرّك "ديناميّات احتجاج كبيرة ضده"، كما ستصطدم "الاتجاهات الانعزالية والعنصرية" التي يشير إليها شعار" لنعد أميركا عظيمة" و "مشروع 2025 ". بالإضافة إلى ما وصفه المقال بـ "أحلام استغلال التفوّق العالمي الأميركي لصالح واشنطن"، مع استعدادات دول العالم لاحتواء إمكانيات تحوّل هذه "الطموحات إلى كوارث."

وتختتم الصحيفة مقالها بأن الاحتمالات السابقة ستنعكس "بشكل خطيرعلى العرب"، مع فارق أنهم سيكونون العنصر "الأضعف " في المعادلات العالمية، مقارنة بالعديد من الملفات، منها الملف الإسرائيلي، إذ بدأ بنيامين نتانياهو، وشركاؤه في "حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، والاستعداد لضم الضفة الغربية واستيطان شمال غزة." وفق الصحيفة.

وتضيف الصحيفة إلى أن هناك احتمالات أخرى تبدأ من ترامب نفسه، إذ تفترض الصحيقة أنه صار "أكثر براغماتية" ومعرفة بعواقب "الخطط المتهورة"، كما تتعلّق أيضاً بطبيعة المنظومة والأشخاص الذين سيختارهم لإدارة مستقبل أميركا خلال السنوات الأربع القادمة.

"الديمقراطيون تجاهلوا غزة وأوقعوا حزبهم في أزمة"

Reuters لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" في ديربورن بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة في 6 نوفمبر 2024.

ونختتم جولتنا الصحفية بمقال في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، للكاتب بيتر بينارت، بعنوان "الديمقراطيون تجاهلوا غزة وأوقعوا حزبهم في أزمة"

وبدأ الكاتب بالقول إنه بالنظر إلى التداعيات السياسية لما يحدث في غزة على مدار العام الماضي، فقد أثار "القتل والتجويع الذي مارسته إسرائيل ضد الفلسطينيين، والممول من دافعي الضرائب الأميركيين"، العديد من الأميركيين الذين استجابوا للأحداث وتحركوا بسبب "تواطؤ حكومتهم في تدمير غزة". ويضيف الكاتب أنه بالرغم من أن ليس لديهم "صلة شخصية بفلسطين أو إسرائيل"، فإن دافعهم كان "أخلاقيا" وليس عرقياً أو دينياً.

ويؤكد الكاتب أن العديد من الناخبين الشباب، "غير الراضين عن الوضع الاقتصادي". قد يكون بعضهم قد انجذب إلى رسالة ترامب حول الهجرة، وآخرين قد ترددوا في التصويت لصالح امرأة، بحسب المقال.

ويرى الكاتب أن تحذيرات بعض المحللين من أنه في حال " لم تتخذ هاريس خطوات للانفصال عن سياسة بايدن تجاه إسرائيل، فإن نفس القضية التي ساهمت في تراجع بايدن أمام قاعدته يمكن أن تضع عقبات كبيرة أمام طريقها نحو النصر". وفق الكاتب .

ويشير الكاتب إلى أن هناك طريق واحد فقط للمضي قدماً. رغم أنه سيتطلب "معركة داخلية شرسة"، داعياً الديمقراطيين "الذين يزعمون أنهم يحترمون المساواة الإنسانية والقانون الدولي"، على حد تعبيره. بأن يبدأوا في مواءمة سياساتهم تجاه إسرائيل وفلسطين مع هذه المبادئ الأوسع. يؤكد الكاتب أنه في هذا العصر أصبح دعم حرية الفلسطينيين جزءًا أساسيًا من مفهوم "التقدمية"، ولم يعد استثناء فلسطين مجرد أمر "غير أخلاقي" بل يرى إنه يعد "كارثة سياسية"، بحسب ما يراه الكاتب .

ويختتم الكاتب مقاله بأنه "لطالما دفع الفلسطينيون في غزة وما وراءها ثمن هذا الاستثناء بحياتهم". ويعتقد الكاتب أن الاميركيين " يدفعون الثمن أيضاً" لافتاً إلى أن ذلك قد "يكلف الأميركيين حريتهم" بحسب وصف الكاتب.