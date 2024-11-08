إيلاف من لندن: قالت هارييت هارمان وهي عضو كبير في حزب العمال البريطاني الحاكم إن السير كير ستارمر يحتاج إلى "تحمل الأمر" ودعوة دونالد ترامب في زيارة دولة بعد فوزه في الانتخابات الأميركية.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني السيد ترامب على فوزه يوم الأربعاء وقال، بعد تناول العشاء معه قبل بضعة أسابيع "أتطلع إلى العمل معه في السنوات القادمة".

ومع ذلك، لم يكن يختار كلماته دائمًا بعناية، في عام 2016 وصف تعليقات السيد ترامب بأنها "حول قضايا مثل المهاجرين المكسيكيين والمسلمين والنساء ... مثيرة للاشمئزاز تمامًا".

واستخدمت زعيمة حزب المحافظين الجديدة كيمي بادينوك أول أسئلة رئيس الوزراء لها بعد انتخابها لسؤال رئيس الوزراء عما إذا كان وزير الخارجية ديفيد لامي قد اعتذر للسيد ترامب عن وصفه بأنه "عنصري ومتعاطف مع كو كلوكس كلان والنازيين".

وقالت البارونة هارمان في "بودكاست" الخلل الانتخابي إن السير كير والسيد ترامب سيظلان في منصبيهما لمدة أربع سنوات قادمة وأن الولايات المتحدة "مهمة لاقتصادنا وأمننا لذا يتعين علينا أن نتحمل الأمر ونتحمله ونواصل العمل".

معلومات استخبارية

وإذ ذاك، قال رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) بأنه "متشكك" في أن يهدد ترامب بحجب المعلومات الاستخباراتية عن المملكة المتحدة.

وقال السير ريتشارد ديرلوف، الذي كان رئيسًا للجهاز أثناء غزو العراق، إنه "متشكك" في مزاعم مفادها أن الولايات المتحدة قد تحجب المعلومات الاستخباراتية تحت حكم دونالد ترامب.

وردت تقارير يوم الجمعة تفيد بأن مصادر استخباراتية أميركية رفيعة المستوى حذرت من أن ترامب قد يرفض مشاركة المعلومات مع المملكة المتحدة.

ويُزعم أن هذا من شأنه أن يكون في محاولة لضمان دعم الحكومة البريطانية له في بعض قضايا السياسة الخارجية. لكن السير ريتشارد قال إنه "متشكك" في صحة هذه المزاعم.

وقال لقناة (سكاي نيوز): "إن تبادل المعلومات الاستخباراتية عملية متبادلة. نحن مساهمون أقوياء للغاية في الأمن القومي الأميركي. لذا فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق النار على أقدامهم جزئيًا إذا أضروا بالتبادل. كما أن التبادل علاقة معقدة للغاية".

وقال ديرلوف: "هناك الكثير من المعلومات الاستخباراتية الأميركية التي تحمل ختم "لا توجد معلومات أجنبية". ولا يشتركون في هذه المعلومات مع أي دولة أخرى "إنها ببساطة قصة غير متماسكة. وبصراحة، أعتقد أنها مضللة ولا أمنحها الكثير من المصداقية."