إيلاف من لندن: أصر رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر على أن علاقته بدونالد ترامب لم تتعرض للخطر بعد أن اتهم فريق المرشح الجمهوري، حزب العمال البريطاني الحاكم، بـ "التدخل الأجنبي الصارخ" في الانتخابات الأميركية.

وقال رئيس الوزراء إنه "أقام علاقة جيدة" مع السيد ترامب على الرغم من تقديم حملة ترامب شكوى قانونية ضد مسؤولي حزب العمال الذين سافروا إلى الولايات المتحدة للتطوع مع كامالا هاريس في السباق الرئاسي المتقارب.

حملة أجنبية

وزعمت الشكوى، التي تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية المستقلة، أن التطوع من قبل أعضاء حزب العمال، إلى جانب تقارير عن الاتصال بين كبار عملاء حزب العمال وحملة هاريس، يرقى إلى "مساهمات حملة أجنبية غير قانونية وتدخل" لمساعدة منافس السيد ترامب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسعى السير كير إلى التقليل من شأن الخلاف والدور الذي لعبه نشطاء حزب العمال في الانتخابات الأميركية أثناء سفره إلى ساموا لحضور قمة رؤساء حكومات الكومنولث السنوية.

وفي حديثه للصحفيين على متن الرحلة التي استغرقت 28 ساعة، أكد رئيس الوزراء أن أعضاء حزب العمال يسافرون كمتطوعين وليسوا على كتب حزب العمال.

وقال "حزب العمال لديه متطوعون، قاموا بمراجعة كل انتخابات تقريبًا". وأضاف: "إنهم يقومون بذلك في أوقات فراغهم، ويفعلون ذلك كمتطوعين، ويبقون، كما أعتقد، مع متطوعين آخرين هناك. هذا ما فعلوه في الانتخابات السابقة، وهذا ما يفعلونه في هذه الانتخابات وهذا واضح حقًا".

وأصر حزب العمال على أنه لا يمول السفر أو الإقامة للناشطين. تنص قواعد الانتخابات الفيدرالية على أنه لا يجوز للمتطوعين الأجانب إنفاق أكثر من 1000 دولار (770 جنيهًا إسترلينيًا) لمساعدة المرشحين.

ومع ذلك، في تقديم الشكوى، استشهد الفريق القانوني للسيد ترامب بتقارير إعلامية تفيد بأن مسؤولين في حزب العمال، بما في ذلك رئيس موظفي رئيس الوزراء مورغان ماكسويني وماتيو دويل، مدير الاتصالات في داونينغ ستريت، سافرا إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لتقديم المشورة لحملة هاريس.

علاقة جيدة

وزعم رئيس الوزراء البريطاني أن الخلاف لن يعرض علاقته بالسيد ترامب للخطر إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات، وأصر على أن الثنائي "أقاما علاقة جيدة" عندما تناولا العشاء معًا في برج ترامب الشهر الماضي.

وقال السير كير: "لقد أمضيت وقتًا في نيويورك مع الرئيس ترامب، وتناولت العشاء معه، وكان هدفي من القيام بذلك هو التأكد من أننا أنشأنا علاقة جيدة بيننا، وهو ما فعلناه، ونحن ممتنون له لتخصيص الوقت لذلك العشاء".

وأضاف: "لقد أجرينا مناقشة جيدة وبناءة وبالطبع، بصفتي رئيس وزراء المملكة المتحدة، سأعمل مع أي شخص يختاره الشعب الأمريكي كرئيس له في انتخاباته، والتي أصبحت قريبة جدًا الآن."

إقامة نشطاء

وإذ ذاك، استشهد فريق ترامب أيضًا بمنشور على LinkedIn تم حذفه الآن من قبل صوفيا باتيل، مديرة العمليات في حزب العمال، والذي اقترح أن الحزب قد يدفع تكاليف الإقامة للناشطين، حيث ذكر المنشور "سنقوم بترتيب سكنك".

وقالت رسالة محامي حملة ترامب غاري لاوكوفسكي: "أولئك الذين يبحثون عن تدخل أجنبي في انتخاباتنا لا يحتاجون إلى النظر إلى أبعد من منشور LinkedIn". "التدخل يحدث على مرأى من الجميع."

ويقول محامو السيد ترامب إن مثل هذا الدعم ينتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأميركية، حيث يتم احتسابها كمساهمات من جهات أجنبية، وطالبوا بـ "تحقيق فوري" فيما أسموه "تدخلاً أجنبياً صارخاً" في الانتخابات.

وتأتي التوترات بين حزب العمال الحاكم والرئيس الأميركي القادم المحتمل في الوقت الذي يسافر فيه رئيس الوزراء إلى اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM) في جزيرة ساموا في المحيط الهادئ هذا الأسبوع، حيث يأمل في مناقشة فرص التجارة قبل الميزانية التاريخية الأسبوع المقبل.