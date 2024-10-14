إيلاف من واشنطن: قال قائد شرطة أميركي إن ضباط إنفاذ القانون منعوا على الأرجح محاولة اغتيال ثالثة ضد دونالد ترامب بعد اعتقال رجل بحوزته أسلحة نارية غير مسجلة (ليست مرخصة)، بالقرب من تجمع حملة المرشح الجمهوري في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع.

وقال قائد شرطة مقاطعة ريفرسايد تشاد بيانكو للصحفيين الأحد إنه تم توقيف الرجل عند محيط أمني خارج المكان الذي يتواجد به الرئيس السابق في مدينة كوتشيلا.

قال بيانكو إن المشتبه به "ظهر بجوازات سفر متعددة بأسماء مختلفة، وسيارة غير مسجلة بلوحة مزيفة، وأسلحة نارية غير مرخصة أيضاً".

وقال المصدر الأمني للصحفيين: "إذا كنت تسألني الآن، فربما نكون قد منعنا محاولة الاغتيال الثالثة".

وقال مكتب قائد الشرطة الأميركي في بيان في وقت سابق الأحد إن الرجل، الذي تم تحديده هو فيم ميللر، المقيم في نيفادا البالغ من العمر 49 عاما، وقد تم احتجازه دون وقوع حوادث.

من هو ميللر؟

فيم ميللر ينتمي للحزب الجمهوري حاصل على درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وسبق أن ترشح لمجلس ولاية نيفادا في عام 2022 وهو منتمي إلى جماعة مناهضة للحكومة ذات ميول يمينية.

ووفقاً للصحافة الأميركية قال ميللر إنه "يشعر بالصدمة" من اعتقاله واتهامه بمحاولة إيذاء ترامب، الذي يدعمه.

وقال إنه تلقى دعوة خاصة لحضور تجمع وادي كوتشيلا من رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة كلارك، وتابع ميللر :"هذه الاتهامات غير صحيحة بالمرة،أنا فنان، وأنا آخر شخص قد يتسبب في أي عنف أو أذى لأي شخص".

وأشار ميللر إلى إنه اشترى الأسلحة النارية كحماية بعد أن بدأ يتلقى تهديدات بالقتل، كما نفى تقديم تصريح صحفي عند نقطة التفتيش وقال إنه كان يحمل "تصريح دخول خاص".

وقد تم إطلاق سراح ميللر بكفالة قدرها 5000 دولار ومن المقرر أن يظهر في مركز إنديو لارسون للعدالة في 2 كانون الثاني (يناير) 2025.

مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يصنفها محاولة اغتيال

من ناحيته أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن الحادث الذي تم فيه احتجاز رجل وبحوزته سلاح ناري بالقرب من المكان الذي تحدث فيه المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لا يعتبر محاولة اغتيال.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر في المكتب: "لا يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه كانت بمثابة محاولة اغتيال لترامب"، وأضافت المصادر أن حياة ترامب ليست في خطر.



