إيلاف من واشنطن: زعم جون كيلي، أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض خلال ولاية دونالد ترامب، أن الرئيس السابق قد أشاد بهتلر في مناسبات متعددة، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأثار كيلي، في سلسلة من المقابلات الصوتية مع الصحيفة الأميركية، مخاوف من أن ترامب سيحكم كـ"ديكتاتور" إذا تم انتخابه الشهر المقبل، وقال إنه يعتقد أن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة "يستوفي تعريف الفاشية"، مدعيا أنه "لا يفهم التاريخ ولا الدستور".

ورد المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، على تصريحات كيلي، في بيان، الثلاثاء، قائلا إنه (كيلي) "جعل من نفسه مهرجا تماماً بهذه القصص المفبركة التي اختلقها، لأنه فشل في خدمة رئيسه بشكل جيد أثناء عمله كرئيس للموظفين، وهو يعاني حاليا من حالة من متلازمة الهوس المرضي بترامب".

وادعى كيلي، أن ترامب قال له، "هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة"، وقال إنه يمكنه تأكيد التقارير السابقة التي تفيد بأن الرئيس السابق تحدث بإيجابية عن الزعيم النازي أكثر من مرة.

وأضاف كيلي الذي خدم في البيت الأبيض مع ترامب، بين 2017 و2019، في رده على سؤال إذا ما كان يعتبر ترامب "فاشيا"، أن "بالتأكيد الرئيس السابق استبدادي، ويعجب بالأشخاص الديكتاتوريين، لقد قال ذلك. لذا فهو بالتأكيد يندرج ضمن التعريف العام للفاشية، بكل تأكيد".

وتأتي تعليقات كيلي الذي شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض لأطول فترة في عهد ترامب، قبل أسبوعين من يوم الانتخابات، حيث يواجه ترامب نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في محاولته العودة إلى المكتب البيضاوي.

ونشرت تعليقات الجنرال الأميركي السابق في اليوم نفسه، الذي ذكرت فيه مجلة "ذا أتلانتيك"، أن ترامب أشاد بولاء جنرالات هتلر.

وصرح كيلي بأن ترامب، قال له خلال محادثة خاصة في البيت الأبيض، عندما كان رئيسا: "أنا بحاجة إلى نوع الجنرالات الذين عملوا لصالح هتلر.. أشخاص مخلصون تماما، وينفذون الأوامر".

ووفقا لتقرير "ذا أتلانتيك" شرح كيلي لترامب أن الجنرالات الألمان "حاولوا قتل هتلر" ثلاث مرات وكادوا ينجحون." غير أنه أصر قائلا: "لا، لقد كانوا مخلصين له تماما".

كما أكد رئيس الموظفين السابق على تصريحاته لشبكة "سي ان ان"، التي أورد فيها، بأن ترامب وصف الأميركيين الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى بأنهم "مغفلون" و"خاسرون"، وأكد أن الرئيس السابق قال هذا أكثر من مرة.

ونفت حملة ترامب، في وقت سابق، صدور مثل هذه التصريحات عن مرشح الحزب الجمهوري.

وقال المتحدث باسم حملته: "الرئيس ترامب احترم دائماً خدمة وتضحيات جميع رجالنا ونسائنا العسكريين."

