إيلاف من بيروت: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان. العملية أسفرت عن مقتل القيادي في حزب الله أحمد صبحي هزيمة، الذي يشغل منصب قائد العمليات في قطاع الساحل لدى الحزب.

وأشار أدرعي إلى أن هزيمة كان مسؤولًا عن إدارة عمليات متعددة تشمل مخططات لاقتحام الحدود الشمالية وإطلاق قذائف مضادة للدروع تجاه بلدات إسرائيلية، مضيفًا أنه تولى هذا المنصب بعد مقتل القائد السابق في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف القيادات الميدانية في حزب الله: القضاء على قائد العمليات في قطاع الساحل لحزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منطقة صور وقضت على الارهابي المدعو أحمد صبحي هزيمة قائد العمليات في قطاع الساحل لدى حزب الله.



🔸وكان المدعو هزيمة يشرف على… pic.twitter.com/QxkxNqeexh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024

ضربة لقيادة حزب الله

وصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها "ضربة إضافية لقدرات حزب الله" على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل انطلاقًا من جنوب لبنان. تأتي هذه الغارة في ظل التصعيد المستمر على الحدود بين الطرفين، حيث تصاعدت الهجمات المتبادلة خلال الأسابيع الماضية.

السياق الأوسع

تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية توترًا متزايدًا وسط تبادل القصف والضربات الجوية. وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد إقليمي أوسع يهدد بتفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.