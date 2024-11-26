إيلاف من القدس: بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية في إعداد التخطيط الهندسي لإنشاء سياج على طول الحدود بين إسرائيل والأردن لمنع التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، وهي خطوة مكلفة إلى حد كبير ولم تحقق تقدما يذكر في الماضي، على الرغم من أنها فكرة قديمة متجددة وفقاً لتقرير "تايمز أوف إسرائيل".

يأتي العمل في أعقاب توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس، وتقول الوزارة الإسرائيلية إن أعمال التخطيط، التي ستكلف عشرات الملايين من الشواكل، ستشمل وضع قسم أولي من السياج بمعدات المراقبة، ورسم خرائط للمخاطر البيئية المحتملة، ومسح التربة.

حاجز مع الأردن.. الخطوة القادمة

ومن المتوقع أن تستمر الأعمال عدة أشهر، "وهي تهدف إلى تعزيز استعداد المؤسسة الدفاعية لإنشاء حاجز على الحدود مع الأردن، وفقًا لقرارات المستوى السياسي بشأن هذه القضية"، تضيف الوزارة.

هناك سياج قديم على طول الحدود التي يبلغ طولها 309 كيلومترًا (192 ميلاً) التي تشترك فيها الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين والشرطة يقولون إنه كافٍ لمنع معظم محاولات تهريب الأسلحة.

كما طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وآخرون فكرة تعزيز السياج أو بناء نوع من الجدار الحدودي مرارا وتكرارا لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن كثيرين يرون أن أي جهد كبير من هذا القبيل من غير المرجح أن ينجح بسبب طول الحدود والتكلفة الهائلة.