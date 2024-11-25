إيلاف من الرباط :يتحرك ستة وعشرون شخصية إفريقية للمطالبة بالإفراج عن الرئيس النيجري السابق محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزًا داخل القصر الرئاسي منذ الإطاحة به في يوليو 2023 .

في سياق ذلك، يستعد هؤلاء لنشر كتاب في 2 ديسمبر عن دار نشر “كارتالا” بعنوان 25 رسالة إلى الرئيس محمد بازوم.

يوجد ضمن الموقعين على الكتاب ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم موسى مارا (مالي)،باسكال آفي نغيسان (كوت ديفوار)،ومارتن زيغيلي (جمهورية إفريقيا الوسطى).

كما شارك في المبادرة وزيرا خارجية ماليان سابقان،هما تييمان هوبرت كوليبالي وخليفته كاميستا كامارا ،التي تعمل حاليًا في معهد السلام الأميركي كمكلفة ملف الساحل، بالإضافة إلى السفير السابق للنيجر لدى واشنطن مامادو كياري ليمان-تينغيري، وعمدة داكار السابق خليفة سال.

ويوجد ضمن المشاركين في المبادرة عدد من المحامين والأكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني وعالم الثقافة، الذين جمع بينهم العمل مع بازوم أثناء توليه منصب وزير في عهد الرئيس محمدو إيسوفو وعضويته في الأممية الاشتراكية.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيق هذه المبادرة جرى من قبل جينيفيف غويتزينغر، الصحفية والمديرة العامة السابقة لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، التي تعمل حاليًا في مجال التواصل، ومامادو إسماعيل كوناتي، وزير العدل المالي السابق.