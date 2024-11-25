إيلاف من القدس: هل يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار؟ هذا هو عنوان التحليل السياسي الإسرائيلي الذي كتبه جيه فرانتزمان كبير مراسلين ومحللين شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزالم بوست"، حيث أكد أنه مع اقتراب إسرائيل وحزب الله من وقف إطلاق النار، حذر الخبراء من أن فعالية الاتفاق تعتمد على الوضع غير الرسمي لحزب الله، وتساءلوا عما إذا كان سيمنع التصعيد المستقبلي دون التزامات رسمية.

قبل الاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل ولبنان، فإن الموافقة ضرورية أولاً؛ فلا شيء يحدث بدونها. وإذا وافقت إسرائيل على الاتفاق، فسوف يكون الأمر متروكاً لحزب الله للقيام بالمثل.

ولكن في لبنان، لن يوافق حزب الله رسمياً على الاتفاق. بل ستوافق عليه الدولة اللبنانية، وهذا يعني أن حزب الله قد لا يُذكَر حتى أو لا يكون من الموقعين على الاتفاق.

وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً للادعاء بأن حزب الله ليس ملزماً بالالتزام بالاتفاق لأنه ليس على طاولة المفاوضات، هذا هو الطعم والتبديل المعتاد الذي يعود تاريخه إلى عقود من الزمن.

ولكن ما هو على المحك هنا؟ أولاً وقبل كل شيء، سوف ترغب إسرائيل في إثبات أنها حققت أهدافها في لبنان . ففي شهر أيلول (سبتمبر)، أضافت إسرائيل هدفاً إلى الحرب بين إسرائيل وحماس: إعادة الستين ألف نازح تم إجلاؤهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى ديارهم في الشمال.

بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2024، ألحقت تهديدات حزب الله على طول الحدود الضرر بالمجتمعات، وقتلت جنودًا ومدنيين، وألحقت الضرر بنحو 1000 منزل.

أراد وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت توجيه ضربة قوية لحزب الله منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لكن تم منعه. ثم في منتصف أيلول (سبتمبر)، تقدمت الحكومة وأضافت تأمين الشمال كهدف للحرب.

المحك في صفقة وقف إطلاق النار

والسؤال هو: هل أصبح الشمال أكثر أمنا؟ يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال ووسط إسرائيل، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل يومي تقريبا.

لقد خسر حزب الله البنية التحتية على طول خط القرى الأقرب إلى إسرائيل، وهو ما يعني على الأرجح أنه لن يتمكن من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المنازل الواقعة على الحدود.

وربما تتأثر صواريخه الثقيلة من طراز بركان وغيرها، ولكن ترسانته من الصواريخ من عيار 107 ملم وغيرها من الصواريخ لا تزال تشكل تهديداً من مواقع إطلاق النار على مسافة ستة أميال من الحدود.

شهران لهزيمة حزب الله

استغرق الأمر من إسرائيل شهرين لهزيمة حزب الله بالقرب من الحدود، وهي المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حوالي يوم واحد من القتال في عام 1982 خلال حرب لبنان الأولى.

من ناحية أخرى، كانت المهمة الضخمة المتمثلة في هزيمة حزب الله على الحدود ناجمة عن تزايد قوة حزب الله. ولكنها تشكل أيضاً نافذة على تكتيكات جيش الدفاع الإسرائيلي.

إن جيش الدفاع الإسرائيلي يفضل اليوم الحروب الطويلة البطيئة، حيث يخسر عدداً أقل من الجنود شهرياً مقارنة بالماضي، ولكن الإنجاز الإجمالي لا يكون واضحاً أبداً، ولا الاستراتيجية واضحة أيضاً. ففي لبنان، من الممكن أن تكون إسرائيل قد قضت على نحو 2500 من عناصر حزب الله، إلى جانب سلسلة القيادة والزعامة. ومع ذلك، لا تظهر المجموعة أي علامات تشير إلى هزيمتها الكاملة.

تساؤلات كثيرة مشروعة

إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فإن العديد من الأسئلة ستبقى مطروحة: هل سيعود حزب الله إلى الحدود؟ هل سيعود سكان إسرائيل؟ هل سيتوقف إطلاق الصواريخ؟

ومن المفترض أن تكون هناك آليات قائمة لتمكين إسرائيل من مواصلة العمل ضد حزب الله. حتى أن أحد التقارير قارن هذا بـ"الحرب بين الحروب" في سوريا، حيث تنفذ إسرائيل في كثير من الأحيان ضربات ضد تهريب الأسلحة الإيراني.

هل تصبح الغارات الجوية في لبنان هي القاعدة إذن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل لن يتحرك حزب الله لفرض "معادلته" المتمثلة في الرد على هذه الضربات دائماً؟ ألا يبقينا هذا في نفس المكان؟ هل أملت إسرائيل شروطها على حزب الله؟ يبدو أن إسرائيل هي التي تتعرض للضغوط على الأرجح.

الطرفان يحتفلان!

ولكن على الرغم من ذلك فإن الجانبين سوف يتعاملان مع الصفقة باعتبارها انتصاراً عظيماً. وسوف يزعم حزب الله أنه انتصر لمجرد وجوده بعد الحرب، في حين سوف تزعم إسرائيل أنها أعاقت قدرات حزب الله لسنوات عديدة.

الضربات الجوية ليست عصا سحرية

ولكننا سمعنا هذا من قبل. ففي أيار (مايو) 2021، زعم جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا أنه نجح في إعاقة قدرات حماس لسنوات عديدة من خلال عشرة أيام من القصف. ولكن في واقع الأمر، لم يتحقق سوى القليل لأن الضربات الجوية الدقيقة لا تكسب الحروب، وهي ليست عصا سحرية.

وفي هذا الصدد، تعاني إسرائيل من بعض التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في فيتنام. فمن السهل إحصاء عدد الأهداف التي تم ضربها، والطريقة التي أحصت بها الولايات المتحدة "جثث" الأعداء الذين تم القضاء عليهم، ولكن هذا لا يؤدي دائماً إلى الفوز بالحرب؛ إذ يمكنك الفوز بكل معركة تكتيكية ومع ذلك تخسر.

وبعد حرب لبنان الثانية، شعرت إسرائيل أيضاً بأنها لم تنتصر. ولكن في ضوء ما حدث بعد ذلك، نجد أن تلك الحرب جلبت معها سنوات عديدة من السلام. فقد ازدادت قوة حزب الله بشكل كبير، وفشلت قوات اليونيفيل، وفشل الجيش اللبناني في تأمين السلام، ولكن السلام كان نسبياً لسنوات عديدة.

تخفيف الضغوط "على الأقل"

ربما تستطيع إسرائيل أن تقول إنها حققت عقداً من السلام، أو على الأقل عدة سنوات، وتعتبر ذلك إنجازاً. والواقع أن مجرد تخفيف الضغوط عن الجبهات الأخرى التي تخوضها إسرائيل قد يشكل إنجازاً، وخاصة أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب في غزة، وما زال 101 رهينة محتجزين هناك.

فصل حزب الله عن غزة

أحد أهداف وقف إطلاق النار هو فصل حزب الله عن حرب غزة. بدأ حزب الله هجماته في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لدعم حماس وشن حرب متعددة الجبهات، إلى جانب الحوثيين والميليشيات العراقية، وكلها مدعومة من إيران، التي سعت إلى إحاطة إسرائيل بالوكلاء والبيادق.

ومن الممكن أن يؤدي إبعاد حزب الله عن رقعة الشطرنج إلى تغيير رقعة الحرب على الجبهات المتعددة. والقلق الأكبر الآن هو ما إذا كان حزب الله سوف يربط نفسه بغزة في المستقبل ويشعر بأنه قادر على مهاجمة إسرائيل مرة أخرى عندما يريد.

من الأمور التي يجب ملاحظتها من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة أنه بمجرد انسحاب إسرائيل من لبنان، سوف يكون هناك جمود في العودة إلى هناك، وهذا هو السبب الذي جعل قوات اليونيفيل تفشل في المرة الأخيرة.

التدخل من جديد إذا ظهرت أعلام حزب الله

فهل تكون إسرائيل على استعداد للتدخل مرة أخرى عندما تظهر أعلام حزب الله في القرى الواقعة على الحدود ويطالب سكان الشمال بالتحرك؟

وهناك مصدر قلق آخر يتعلق بترسانة حزب الله.

فما مدى السرعة التي يستطيع بها تجديد ترسانته؟ حتى لو خسر حزب الله ثلاثة آلاف مقاتل و80% من صواريخه، فهل يمكن إعادة بناء هذه الترسانة في غضون عام أو عامين؟ قد لا يكون حزب الله طرفاً في الاتفاق، مما يسمح له بفعل ما يحلو له.

هل تنجح "الآلية" التي تمكن إسرائيل من الشكوى من أنشطة حزب الله في خلق نظام يسمح لإسرائيل بالرد؟ وما هو الدور الذي ستلعبه فرنسا؟ وهل سيظهر الجيش اللبناني على طول الحدود، وهل ستنفذ قوات اليونيفيل مهمتها؟

هل يعود حزب الله للجرأة من جديد؟

لقد ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لإبرام اتفاق بحري في عام 2022، مما شجع حزب الله. وإذا تم الضغط على إسرائيل لقبول هذا الاتفاق وشعر حزب الله بالجرأة مرة أخرى، ألن تكون مسألة وقت فقط قبل عودة الحرب؟ هل سيحول حزب الله تهديده إلى الجولان، مدعيا أن هذا القطاع غير مشمول بالاتفاق؟

إن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحيط بالعديد من التساؤلات. فإذا شعرت إيران بأنها هُزمت في لبنان، فقد يؤدي هذا إلى التوصل إلى اتفاقات أخرى ووقف إطلاق نار.

ولكن إذا شعرت إيران بأنها احتفظت بمعظم حزب الله وبالتالي انتصرت في لبنان، فقد تكتسب الجبهات الأخرى، مثل العراق وسوريا واليمن والضفة الغربية وغزة، المزيد من الجرأة، وستكون الكيفية التي ستلعب بها إسرائيل هذه المباراة أمرا بالغ الأهمية.

