قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ساو باولو: أعلنت السلطات البرازيلية الأحد أن الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية ساو باولو.

وقالت حكومة الولاية في بيان إن 228 شخصًا آخرين أصبحوا بلا مأوى وتم إجلاء 338 شخصًا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة.