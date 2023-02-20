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نابلس (الاراضي الفلسطينية): قضى الإثنين فتى فلسطيني يبلغ 16 عاماً متأثراً بجروحه بعد أسبوعين على إصابته بالرأس برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الفتى منتصر محمد ذيب شوا (16 عاماً)، متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم".

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وكالة فرانس برس بأن شوا أصيب في الثامن من شباط/فبراير.

منذ بداية السنة، قُتل في أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين 49 فلسطينياً، هم مقاتلون وناشطون ومدنيون، بينهم أطفال، كما قتل تسعة إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين، وأوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى مصادر رسمية في الجانبين.