قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تايبيه: أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين الثلاثاء بعد اجتماع مع برلمانيين أميركيين أن بلادها ستعزز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة للحدّ من "التوسّع الاستبدادي".

وقالت إثر لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي في مكتبها في تايبيه إن "تايوان والولايات المتحدة ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية".

وأضافت "ستتعاون تايوان بشكل نشط أكثر مع الولايات المتحدة والشركاء الديموقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع الاستبدادي والتغير المناخي."

ولم تحدد الرئيس التايوانية ماذا ستتضمن هذه "التبادلات" في المستقبل.

توتر أميركي- صيني

وتأتي زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي التي تستمرّ خمسة أيام، بعد أن أفادت تقارير عن قيام مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية بزيارة نادرة وسرّية إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، في خضمّ توترات بين واشنطن وبكين ناجمة عن تحليق مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية تقول الولايات المتحدة إنها لأغراض التجسس.

تعتبر الصين الجزيرة البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، جزءًا لا يتجزأ من أراضيها مبدية عزمها على إعادة ضمها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وتبدي بكين استياءها للتقارب القائم في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تمد الجزيرة بدعم عسكري بوجه بكين منذ عدة عقود.