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موسكو: بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي للأمة في موسكو عند الساعة 12,05 بالتوقيت المحلّي (9,05 بتوقيت غرينتش)، بعد حوالى عام من بدء هجومه العسكري في أوكرانيا.

وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم".