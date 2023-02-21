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إيلاف من الرباط :أجرى المدير العام للأمن الوطني (الامن العام)ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)عبد اللطيف حموشي،الثلاثاء، بالرباط ، مباحثات مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي(إف بي آي ) ،كريستوفر راي،الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب والوطني أن هذه الزيارة تعتبر الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد زيارة سابقة أجراها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة في شهر يونيو( حزيران) 2022، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأميركية ، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير ( إف بي آي).

وأوضح البيان ذاته أن هذا اللقاء المتجدد شكل مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض مستوى علاقات التعاون الثنائي المتميز بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي ،إضافة الى التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

وتناولت المباحثات الامنيةالمشتركة المغربية -الاميركية ، دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، وتدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل.

وذكر البيان أن هذه الزيارة الجديدة تؤشر على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة ، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.