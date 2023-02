كان الكرة المعدنية الغامضة التي يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر مصدر تكهنات مكثفة عبر الإنترنت.

إيلاف من بيروت: أصيب رجال الشرطة والسكان في بلدة ساحلية يابانية بالحيرة بسبب كرة حديدية كبيرة جرفتها المياه على أحد الشواطئ المحلية، مع اعتراف السلطات بأن لا فكرة لديهم عن ماهيتها... إلا أنها ليست على وشك الانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الكرة الحديدية التي يبلغ قطرها نحو 1.5 متر، كانت مثار تكهنات محمومة منذ أن جرفتها الأمواج على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو على ساحل المحيط الهادئ في البلاد. تم استبعاد المخاوف من أن تكون لغمًا شاردًا بعد أن استخدم الخبراء تقنية الأشعة السينية لفحص الجزء الداخلي للجسم ووجدوه أنه كان مجوفًا. ولا توجد مؤشرات، أيضًا، على أنها أداة تجسس أرسلتها كوريا الشمالية أو الصين.

أدى وجود مقبضين مرتفعين على سطح الكرة - ما يشير إلى أنه يمكن ربطها بشيء آخر - إلى تفسير أكثر واقعية: إنها عوامة إرساء طفت.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw