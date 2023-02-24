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واشنطن: قال البيت الأبيض الجمعة إن روسيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى إيران في إطار تعاون عسكري موسع شمل شحن طهران كميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "نعتقد أن روسيا قد تنخرط في تعاون دفاعي غير مسبوق مع إيران بما في ذلك في مجال الصواريخ والالكترونيات والدفاع الجوي. نعتقد أن روسيا قد تزود إيران طائرات مقاتلة".

وأضاف كيربي أن إيران المعزولة بشدة بسبب العقوبات الغربية التي تهدف إلى وقف برنامجها النووي المثير للجدل، تسعى إلى تعزيز جيشها بمساعدة روسية مقابل إرسال أسلحة تستخدم في الهجوم على أوكرانيا المستمر منذ عام.

وتابع المسؤول الأميركي "إيران تسعى أيضا لشراء معدات عسكرية إضافية من روسيا من بينها مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية. وإجمالا تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات".

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "كنا نخشى أن يسير الأمر في كلا الاتجاهين، ومن المؤكد أن هذه المخاوف تتحقق".

وبحسب جون كيربي، أرسلت إيران بالفعل مئات الطائرات المسيّرة، وكذلك ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى روسيا.