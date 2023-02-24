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العالم بأسره مسؤول عن دعم حظر الأسلحة النووية، وليس الولايات المتحدة وحدها. مرة أخرى، يلعب بوتين الورقة النووية.

إيلاف من بيروت: منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا، سعى الزعيم الروسي بانتظام لتذكير خصومه في الغرب بأنه لا يزال يمتلك ترسانة نووية كبيرة، وأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها إذا تجاوزت أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو غيرها من دول الناتو "الخط الأحمر" الروسي.

هذا هو السياق الذي فهم فيه العديد من المحللين إعلان بوتين الأخير " تعليق " المشاركة في اتفاقية ستارت الجديدة. في حين أن تدهور نظام الحد من التسلح أمر مؤسف بالتأكيد في حد ذاته، إلا أن التذكير غير الدقيق بالقدرات النووية الروسية هو ما يثير قلق الناس في الغرب. لكن إلى أي مدى يجب أن يكونوا قلقين؟ وماذا، إذا كان هناك أي شيء، يجب القيام به؟

القلق واجب

الجواب الواضح هو أن العالم يجب أن يكون قلقًا للغاية بشأن تهديدات التصعيد النووي. لا ضمانات ضد استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، والحماية من هذه النتيجة الكارثية تتطلب اليقظة والحصافة والتعاطف الاستراتيجي.

لكن هذا لا يخبرنا كثيرًا عن الطريقة الصحيحة لمنع الحرب من "التحول إلى أسلحة نووية". هذا سؤال يصعب الإجابة عنه، ليس أقله بالنسبة للأميركيين حيث يميل الكثير منهم إلى رؤية الحرب في أوكرانيا من خلال عدسة القيادة العالمية للولايات المتحدة. عندما تتم مناقشة احتمالية التوصل إلى نتيجة رهيبة في الولايات المتحدة - سواء كان انهيار أوكرانيا أو كارثة إنسانية أو استخدام أسلحة نووية - فإن الرد الحتمي هو التساؤل عما يمكن لواشنطن وما ينبغي أن تفعله لتجنب الكارثة.

في العام الماضي، على سبيل المثال، جادل الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس بأنه سيكون ملائماً للجيش الأميركي القضاء على جميع القوات الروسية في شرق أوكرانيا والقرم والبحر الأسود ردًا على تفجير نووي. وتبنى آخرون وسائل ردع متشددة بالمثل. لكن التهديد بعمليات انتقامية عسكرية واسعة النطاق هو نهج خاطئ لتجنب ما وصفه الرئيس بايدن بحق باحتمال حدوث "هرمجدون" نووي مدمر.

التزامات غير ضرورية

أولاً، هناك مشكلة صدقية واضحة. لماذا يعتقد بوتين أن الولايات المتحدة ستخوض حرباً ضد روسيا رداً على تفجير نووي؟ لماذا لا يخلص بدلاً من ذلك إلى أن واشنطن تخادع، وأنه لن يكون هناك رد عسكري على استخدامه للأسلحة النووية في أوكرانيا؟

يتعلق هذا بمشكلة ثانية ذات صلة: مشكلة الدخول في التزامات غير ضرورية ومحفوفة بالمخاطر. إذا تم قبول فكرة أن بوتين قد يستبعد التهديدات الأميركية بالتدخل العسكري، فهل حقًا من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة صياغة سياسة لشن الحرب العالمية الثالثة ردًا على استخدام الأسلحة النووية؟

لنفكر في ما سيحدث إذا شنت الولايات المتحدة ضربات تقليدية ضخمة على أهداف عسكرية روسية - تدمير تشكيلات الدبابات، وإغراق السفن، وقتل الجنود والبحارة والطيارين. هل ستخضع موسكو للخضوع؟ ربما. لكنها قد تنتقم أيضًا عينيًا (بأفضل ما يمكن) أو تلجأ إلى استخدام المزيد من الأسلحة النووية. لن تكون هناك طريقة للقادة في واشنطن للسيطرة على وتيرة أو حجم التصعيد.

خطر الحرب التقليدية

ببساطة، شن حرب تقليدية ضد روسيا سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة لخطر لا يمكن تعويضه. سيفقد القادة السياسيون أي فرصة للسيطرة على الوضع العسكري. كما أن أمن المجتمعات عبر أوروبا الشرقية والوسطى والغربية سيتعرض لخطر شديد. ستصبح أوكرانيا قطعة من الجحيم.

لحسن الحظ، ليس الشعب الأميركي وحده من لديه مصلحة في ردع بوتين عن استخدام أسلحة الدمار الشامل. فلباقي العالم مصلحة ايضًا. هذا هو السبب في أنه مع زيادة خطر التصعيد النووي، سيكون من الأفضل لواشنطن حث الحكومات الأخرى على إصدار تهديداتها (الأكثر صدقية) للانتقام من البربرية الروسية. يجب إخبار بوتين بعبارات لا لبس فيها أن انتهاك المحرمات النووية سيكون إهانة للمجتمع الدولي بأسره. ضروري أن يعرف بوتين أن عبور الروبيكون النووي سيؤدي إلى عزلته الكاملة ونزع الشرعية عنه.

الأخطر من ذلك، على العالم إقناع بوتين بأن من شأن استخدام الأسلحة النووية أن يفاقم بشدة الوضع الاقتصادي لروسيا، والأمن القومي، وحتى بقاء النظام الحالي. وفي حين أن هناك قيودًا صارمة على ما يمكن أن تهدده الولايات المتحدة في هذا الصدد، فإن الجهات الفاعلة الأخرى - الهند والصين، على وجه الخصوص - تتمتع بنفوذ سياسي ودبلوماسي واقتصادي هائل على موسكو يجب استخدامه.

ربما يكون من المبالغة توقع قيام شي جين بينغ أو ناريندرا مودي بتوجيه تهديدات علنية ضد بوتين، بالطبع. لكن كلا الزعيمين لهما مصلحة ذاتية قوية في منع تطبيع الأسلحة النووية المستخدمة في ساحة المعركة. من الواقعي أن نأمل في أن يحذروا موسكو بشكل خاص من نواياهم سحب شريان الحياة في حالة وقوع هجوم نووي في أوكرانيا.

أسباب قوية

تمتلك معظم القوى الكبرى الأخرى التي أحجمت عن معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا - من بينها تركيا والبرازيل والأرجنتين وإسرائيل والسعودية وجنوب أفريقيا - أسبابًا أقوى لردع استخدام بوتين للأسلحة النووية. بالنسبة إلى هذه البلدان وغيرها، في مواجهة عالم يصبح فيه الابتزاز النووي أمرًا شائعًا يصبح من الصعب كبح جماح انتشار الأسلحة النووية.

منذ هيروشيما وناغازاكي، لم تستخدم أمة الأسلحة النووية في حالة غضب. لقد استفادت كل حكومة من هذا الحظر الفعلي للهجمات النووية. هذا هو السبب في أن ردع بوتين عن استخدام الأسلحة النووية أمر في غاية الأهمية - ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.

هل يمكن حمل بوتين على الاعتقاد بأن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى عزلته التامة والانهيار المحتمل لنظامه في الداخل؟ إنه رادع يستحق المحاولة، لكنه يتطلب جهدًا عالميًا، وليس تهديدات أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها بيتر هاريس ونشرها موقع "1945" الأميركي