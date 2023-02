كييف (أوكرانيا): وجّه أكثر من 30 نجماً، من بينهم جوليا روبرتس وباربرا سترايسند ومات ديمون، رسالة "حب" إلى أوكرانيا، في مقطع مصور نُشر الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي.

🙏 Julia Roberts, Morgan Freeman, Matt Damon, Imagine Dragons, Timothy Snyder — more than 30 world celebrities addressed the Ukrainians with words of support. #StandWithUkraine pic.twitter.com/F45ZI26gOC