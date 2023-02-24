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إيلاف من لندن: قاد رئيس الوزراء البريطاني دقيقة صمت من على درجات بوابة 10 داونينغ ستريت حيث أبدت المملكة المتحدة تضامنها مع أوكرانيا في ذكرى بدء الحرب.

ووقف ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، إلى جانب فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني في المملكة المتحدة، وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، دقيقة صمت أمام إكليل من الزهور باللونين الأزرق والأصفر على باب 10 داونينغ ستريت لتحية العلم الأوكراني.

ثم أدى مغنون أوكرانيون النشيد الوطني ليختتموا لحظة التأمل.

بطولة الأوكرانيين

في حديثه قبل الحدث صباح الجمعة، قال سوناك: "مع احتفالنا بمرور عام على اندلاع حرب واسعة النطاق في قارتنا، أحثّ الجميع على التفكير في شجاعة وبطولة أصدقائنا الأوكرانيين الذين قاتلوا لبلدهم ببطولة كل ساعة منذ ذلك الحين".

أضاف: "أنا فخور بأن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب أوكرانيا في هذا الصراع المروع. وبينما أقف مع الجنود الأوكرانيين الشجعان خارج داونينج ستريت اليوم، فإن أفكاري ستكون مع أولئك الذين قدموا تضحيات قصوى للدفاع عن الحرية و إعادة السلام إلى أوروبا".

حزب العمال

كما احتفل زعيم حزب العمال السير كير ستارمر باللحظة في زيارة إلى كارديف حيث التقى بأفراد من الجالية الأوكرانية. وقال للصحفيين بعد ذلك: "حظيت الأسبوع الماضي بامتياز التواجد في أوكرانيا وأرى بنفسي شجاعة ومرونة الشعب الأوكراني، وهو أمر يدعو للتواضع حقًا".

أضاف ستارمر: "أعتقد أن اليوم هو يوم لتكرار ما قلته لهم، وهو مهما كانت الانقسامات السياسية الأخرى الموجودة في المملكة المتحدة، فنحن نقف متحدين في دعمنا لأوكرانيا. يجب هزيمة بوتين في أوكرانيا".

مجلس العموم

على صلة، أوقف النواب في مجلس العموم الإجراءات والجلسات يوم الجمعة لالتزام الصمت من المقاعد الخضراء الشهيرة.

وحضر سياسيون آخرون، بينهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وعمدة لندن صادق خان، صلاة في وقت سابق في الكاتدرائية الكاثوليكية الأوكرانية في العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية.

وبعد أن رتلت جوقة من الأطفال، أضاء المصلون الشموع وعُرضت صور أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب على الشاشة. ورفع زعماء دينيون من جميع أنحاء المدينة الصلوات على نية أولئك الذين عاشوا خلال الحرب.

صادق خان

في حديثه خلال الحدث، قال عمدة لندن صادق خان: "لأولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، لأولئك الذين فقدوا عائلاتهم وأصدقائهم، والمرضى الذين يعانون من القلق على أحبائهم في أوكرانيا، لا يمكننا أن نعرف أبدًا ما الذي تمرون به، لكن اعلموا أن لندن تقف معكم".

أضاف: "نحن ندافع عن حقوقكم في العيش من دون خوف، خالية من التهديدات والترهيب والعنف والإرهاب، لأن هذه حقوق أساسية لطريقتنا في الحياة. ندرك أن الأوكرانيين يخاطرون بحياتهم، وليس من أجل مستقبل أوكرانيا وحدها، لكن من أجل مستقبل أوروبا".

لقاء مجموعة السبع

في وقت لاحق الجمعة، استغل رئيس الوزراء البريطاني اجتماعًا افتراضيًا لمجموعة السبع لحث زملائه قادة العالم على "التحرك بشكل أسرع" لتسليح القوات الأوكرانية.

وقال: "كي تربح أوكرانيا هذه الحرب - ولتسريع ذلك اليوم - يجب أن تكسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. هذا ما يتطلبه الأمر لتغيير عقلية بوتين".

اضاف سوناك: "يجب أن تكون هذه هي أولويتنا الآن. بدلاً من اتباع نهج تدريجي، نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع في المدفعية والدروع والدفاع الجوي"، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة "ستكون صعبة بالنسبة إلى أوكرانيا، لكنها ستكون صعبة أيضًا على روسيا. تجاوز الروس حدودهم مرة أخرى. وحان الوقت الآن لدعم خطة أوكرانيا لإعادة التسلح، وإعادة تنظيم الصفوف، والمضي قدمًا".