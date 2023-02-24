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كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي، أن بلاده لن تتوقف "طالما لم يعاقَب القتلة الروس".

وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعي "لن نغفر أبدا. لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة الروس. من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".

وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة".

وقال زيلينسكي في الفيديو الذي بثته مواقع التواصل الاجتماعي "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!".