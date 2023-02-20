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تذهب محررة "تايمز" إلى قلب كييف لتشهد كيف تستمر بعد عام من الهجوم الروسي.

إيلاف من بيروت: الأكثر إثارة للدهشة عند دخول بنكوفا - المعادل الأوكراني لداونينغ ستريت - هو الظلام الذي يخيم على الداخل. يتم إغلاق كل ستارة للحماية من انفجارات القنابل ويتم إطفاء الأنوار لتقليل خطر استهداف المبنى بالهجمات الجوية أو القناصة.

في يوم وصولي، كانت كييف تتعرض لأقسى قصف منذ الأيام الأولى للحرب. يبدو أن الهجوم كان رد الكرملين على جولة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المملكة المتحدة وأوروبا، والتي ضمنت تعهدات جديدة بالأسلحة والمعدات والعقوبات على روسيا.

افترضت أن الظلام كان تدبيرا مؤقتا بسبب الهجمة الأخيرة، لكن قيل لي إنه سمة دائمة. عندما شاهدني أحد الحراس على طول الممرات الواسعة وصعود السلم الكبير، لم أتمكن حتى من رؤية قدمي ولم أتمكن من العثور على طريقي إلا بفضل المصباح الموجود على هاتفه.

بنكوفا كتلة خرسانية من المكاتب، محاطة بحلقة من الفولاذ. تصطف نقاط التفتيش مع حراس مسلحين في كل شارع محاط بالمجمع، مع السماح بالدخول لمن لديهم الوثائق وجواز السفر الصحيحين. لا يمكن للسيارات المدنية الاقتراب، والجنود يطلبون من المشاة كلمات مرور سرية تتغير يوميًا، وغالبًا عبارات هراء يصعب على الروس نطقها.

في وقت سابق من ذلك اليوم، اعتقلني مسؤولو الأمن عند إحدى نقاط التفتيش وقادوني في شاحنة عبر المزيد من الحواجز قبل الدخول إلى فناء عبر مجموعة ضخمة من البوابات المعدنية. أبعد من هذا هو الحي الحكومي، المعروف باسم المثلث. في الداخل، كانت النوافذ والأبواب محجوبة بأكياس الرمل.

محاولات اغتيال

منذ بداية الحرب، تعرض زيلينسكي لمحاولات اغتيال عديدة. في مارس الماضي، كشف أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن زيلينسكي نجا من ثلاث محاولات اغتيال في أسبوع واحد فقط.

جلست في غرفة الانتظار، وما زلت لا أزال مع ضوء الهاتف لإلقاء الضوء على الكآبة المخيفة، شاهدت مستشارين عسكريين يرتدون الزي الكاكي وهم يدخلون ويخرجون من المكاتب الرئاسية. عندما بدأت الغارات الجوية للمرة الرابعة في ذلك اليوم، لم يتحرك أحد نحو المخبأ تحت الأرض. وبحسب مسؤول حكومي، فقد تم استخدام المخبأ مرة واحدة فقط في الأشهر الأخيرة، بعد ورود معلومات استخباراتية خلال الصيف تفيد بأن الروس كانوا يخططون لضرب مقر الحكومة.

ظهر استراتيجي عسكري يحمل خريطة كبيرة مطوية تحت ذراعه من أحد المكاتب الفخمة حيث كانت الحكومة العسكرية تنعقد. انطلق في ممر عليه نقاط إطلاق نار لمساعدة القوات الأوكرانية على حماية الرئيس في حالة وقوع حصار.

بعد ذلك بوقت قصير، قفز جندي جالس في مكان قريب واقفًا على قدميه. كما لفت الانتباه الآخرين في الغرفة إلى أن زيلينسكي، الذي يمكن التعرف عليه بوضوح من خلال غطاء رأسه الأسود الذي يحمل عبارة "أنا أوكراني"، سار في الغرفة متبوعًا بمجموعة من المستشارين.

كان أندريه يرماك، الصديق المقرب للرئيس وأكبر مستشاريه، من بينهم. كان هو وزيلينسكي قد عادا للتو من مهمتهما الدبلوماسية المكوكية إلى أوروبا، على غرار ضغط ونستون تشرشل على أميركا خلال الحرب العالمية الثانية.

اختبار تحمل

كان العام الماضي بأكمله اختبار تحمل لزيلينسكي ومسؤوليه، الذين يعملون 18 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وغالبًا ما ينامون في مبنى مكاتبهم المظلم لحمايتهم. بالكاد يرون عائلاتهم. تمكن زيلينسكي، الذي لديه ابنة كبيرة، أوليكساندرا، من رؤية ابنه كيريلو البالغ من العمر عشر سنوات مرة واحدة كل عشرة أيام. أخبرني أحد المساعدين أن العيش في الظلام بعيدًا عن زوجته أولينا وأطفاله شكل "ضغطًا كبيرًا" عليه.

أتيت إلى أوكرانيا بعد إجراء مقابلة مع الرئيس في سبتمبر الماضي. جرت هذه المناقشة عبر زووم، لكن بعد أن غطيت وستمنستر لما يقرب من عقدين من الزمن، كنت حريصًا على الذهاب إلى كييف لاكتشاف كيف تمكنت الحكومة من الاستمرار في العمل تحت ضغط الحرب الشديد.

على مدار أسبوع، تحدثت إلى أقرب مستشاري زيلينسكي حول التحديات غير العادية التي واجهتها الإدارة في 12 شهرًا منذ غزو روسيا. يرماك، محام سابق، هو مدير مكتب الرئيس. على الرغم من أنه نادراً ما يجري مقابلات، إلا أنه وافق على مقابلتي في إحدى غرف الاستقبال المزينة بالثريا والأوراق الذهبية القمعية في بنكوفا.

شعرت كأنني شامة تخرج في ضوء الشمس حيث تم نقلي من ظلمة غرفة الانتظار إلى الأضواء الساطعة لغرفة الاجتماعات الفخمة، والتي أضاءت لفترة وجيزة للسماح بإجراء المقابلة.

هجوم الربيع

كيف كان يتأقلم مع احتمالية هجوم الربيع لبوتين؟

نحن نعلم أنهم يستعدون لهذا الهجوم ونعلم أنه كذلك... قال لي إنه وضع صعب. مع ذلك، كان حريصًا على التأكيد على أن التفجيرات في ذلك اليوم - الضربة الصاروخية الجماعية الرابعة عشرة لروسيا لاستهداف البنية التحتية الحيوية - لن يكون لها تأثير على المقاومة الأوكرانية. "لم يتغير موقفنا".

كانت الأزمة المباشرة خلال زيارتي هي المعركة الوحشية للسيطرة على باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا كانت ذات يوم موطنًا لصناعة تعدين الملح المزدهرة وأكثر من 70.000 شخص.

اليوم، لا يزال 6000 ساكن يعيشون في الغالب تحت الأرض من دون كهرباء أو ماء أو تدفئة. ذكرت التقارير أن معركة باخموت التي استمرت لأشهر قد كلفت مئات الأوكرانيين والروس خسائر كل يوم. يقول يرماك إن أوكرانيا لن تتخلى عنها أبدًا: "نحن ندافع عنها. لا نخطط للمغادرة".

ألكسندر رودنيانسكي، الأكاديمي السابق في جامعة كامبريدج، الذي عاد إلى وطنه لتقديم المشورة لزيلينسكي بشأن السياسة الاقتصادية، استيقظ في الرابعة صباحًا على صوت ضربات صاروخية على كييف. تمت دعوته على الفور للانضمام إلى زيلينسكي ومساعديه الآخرين في المخبأ تحت الأرض تحت بانكوفا.

أخبرني ميكولا سولسكي، وزير السياسة الزراعية والغذاء، أنه في الليلة التي سبقت الغزو أرسل عائلته إلى مكان آمن نسبيًا في غرب أوكرانيا قبل أن يعود إلى الوطن "لإغلاق هاتفي، لأنني أردت النوم".

بحلول الوقت الذي استيقظ فيه سولسكي وقام بتشغيل هاتفه، كان زيلينسكي قد أعلن الأحكام العرفية. تم نقل الشخصيات البارزة في الحكومة الأوكرانية على الفور إلى المخابئ تحت الأرض بأوامر من الجيش بالبقاء هناك حتى إشعار آخر. قال أحد المطلعين في بنكوفا إنه كان وجودًا صعبًا: "لا ترى الشمس، ولا تعرف الوقت". وأضاف: "إذا كان بوتين في مخبأه [أثناء الوباء]، فليس من المستغرب أن يصاب بالجنون. لم أرغب في البقاء هناك لفترة طويلة".

تحت الأرض

وفقًا لمصدر حكومي، كانت الخطة الأولية هي البقاء تحت الأرض لمدة أسبوع. لكن الأحداث في الخارج تسببت في تغيير الخطة. عندما استولت القوات الروسية على العديد من البلدات والمدن في كييف وحولها، بدا لعدة أسابيع أن العاصمة أيضًا ستسقط بالتأكيد. أمضى زيلينسكي وكبار مساعديه الجزء الأكبر من شهرين تحت الأرض، وظهروا بشكل متقطع لطمأنة الناس بأن الرئيس لم يفر.

كانت أيام الرئيس في كثير من الأحيان عبارة عن سلسلة من الاجتماعات والمقابلات والمكالمات لقادة العالم. كان النوم متقطعًا وغالبًا ما يكون مضطربًا. يتذكر سولوسكي الصدمة والرعب في الأيام الأولى، قائلاً: "لم نعد نتحدث عن ذلك كثيرًا".

بعد ساعات من الغزو، قام الحراس داخل المجمع الآمن بإطفاء الأنوار مع اندلاع معارك بالأسلحة النارية حول الحي الحكومي، وقدموا سترات واقية من الرصاص وبنادق هجومية إلى زيلينسكي وعشرات من مساعديه. كان على الفريق أن يبتكر. كانت اللحظة الحاسمة عندما خرج زيلينسكي وييرماك وكبار المستشارين الآخرين لفترة وجيزة من مخبأهم تحت الأرض في الليلة الثانية من الغزو بينما كانت القوات الأوكرانية تقاتل الروس في الشوارع القريبة، لتسجيل خطاب مدته 40 ثانية لشعبه.

كان مقطع الفيديو الذي تم تسجيله في وقت متأخر من الليل على هاتف الرئيس ردًا على التضليل الروسي بأنه غادر البلاد. قال زيلينسكي: "نحن جميعًا هنا. نحن في كييف، وندافع عن أوكرانيا".