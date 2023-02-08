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باريس: رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أنّه إذا استولى الروس على مدينة باخموت الواقعة في شرق البلاد والتي تعدّ مسرحاً لمعارك دامية منذ أكثر من ستة أشهر، فإنّهم سيحصلون على "أفضلية" وسيرغبون في "الذهاب أبعد من ذلك".

وقال زيلينسكي "بالطبع، من وجهة نظر استراتيجية، ليس لباخموت أهمية لأنّ الروس دمّروا المدينة بشكل كامل بمدفعيّتهم. لكن إذا استولوا على باخموت، سيرغبون في الذهاب أبعد من ذلك. وسيمنحهم ذلك أفضلية"، مضيفاً "السؤال، ماذا يحدث بعد باخموت؟".

وأشار إلى أنه "يجب علينا الصمود إلى حين الحصول على الأسلحة".

وتعتبر باخموت، المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ حوالى 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي، إحدى النقاط الساخنة على الجبهة الشرقية، ويخوض المتحاربون هناك معركة مدمّرة منذ الصيف. ودُمّرت بشكل شبه كامل كما نجا آلاف من سكّانها الذين بقوا فيها، حيث يختبئون في أقبية.