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إيلاف من لندن: استقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، في قصر باكنغهام، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مرتديا بزة الميدان العسكرية.

وكان الرئيس الأوكراني قد حل ببريطانيا حسبما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة في المملكة المتحدة، في ثاني رحلة خارجية له منذ الغزو الروسي لبلاده قبل عام. وبثت محطتا "سكاي نيوز" وبي بي سي" مشاهد لموكبه مغادرا مدرج مطار ستانستيد في شمال شرق لندن.

ونشر سوناك صورة له مع زيلينسكي في تغريدة على تويتر قال فيها: "مرحبا بكم في المملكة المتحدة، سيادة الرئيس".

وأعلن في لندن، أن 10 داونينغ ستريت استجاب لنداء زيلينسكي المباشر للمملكة المتحدة لإرسال طائرات مقاتلة. وطلب رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من وزير الدفاع بن والاس التحقيق في الطائرات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة لأوكرانيا.

حلّ طويل الأمد



وقال متحدث باسم السيد سوناك إن المطلوب هو "حل طويل الأمد" وأن "القدرة قصيرة المدى" هي أكثر ما تحتاجه كييف في الوقت الحالي.

في وقت سابق اليوم ، حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة والحلفاء الغربيين على توفير "أجنحة من أجل الحرية" من خلال تزويد سلاحه الجوي بطائرات نفاثة متقدمة.

في زيارته المفاجئة التي تحادث فيها مع رئيس الوزراء سوناك، استخدم السيد زيلينسكي خطابًا أمام البرلمان لشكر المملكة المتحدة على دعمها الثابت منذ الغزو الروسي.

لكن عندما قدم خوذة طيار مقاتل أوكراني كهدية رمزية لرئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل ، قال إن هناك حاجة لمزيد من الطائرات لهزيمة قوات فلاديمير بوتين.

وقال: "أناشدكم وللعالم بكلمات بسيطة لكنها أهم: طائرات مقاتلة لأوكرانيا ، أجنحة من أجل الحرية".

تدريب طيارين

وأعلن ريشي سوناك في وقت سابق عن خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين ، مما يمهد الطريق في النهاية لهم ليكونوا قادرين على قيادة طائرات نفاثة وفقًا لمعايير الناتو.

وقال المتحدث باسم سوناك "من الواضح أننا نريده أن يبدأ في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "أعتقد أننا حريصون على القيام بكل ما هو ممكن لتدريب هؤلاء الطيارين في أسرع وقت ممكن".

وقال: "لكن هذه قطع معقدة من المعدات العسكرية. حيث فترة التدريب الحالية للطيارين البريطانيين هي حوالي خمس سنوات".

كسب الحرب



وتابع المتحدث: "نعتقد أن هذا صحيح لتوفير كل من المعدات قصيرة المدى مثل دبابات تشالنجر، والمدافع الإضافية ، والقدرات بعيدة المدى التي يمكن أن تساعد في كسب الحرب الآن ، ولكن أيضًا ننظر إلى المدى المتوسط إلى الطويل لضمان تمتع أوكرانيا بكل قدرة ممكنة يتطلب".

وختم قائلا: "لقد كلف رئيس الوزراء وزير الدفاع بالتحقيق في ماهية الطائرات التي قد نتمكن من تقديمها ، لكن لكي نكون واضحين، هذا حل طويل الأجل وليس قدرة قصيرة المدى ، وهو ما تحتاجه أوكرانيا الآن أكثر".

