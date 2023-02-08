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بروكسل: بعد أسبوع من زيارة ممثلي المؤسسات الأوروبية الى كييف، تأمل بروكسل في استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس لعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تكون رمزية بالدرجة الأولى.

ولا تزال هذه الزيارة غير مؤكدة رسمياً، في إجراء قد يعزى الى الاعتبارات الأمنية، الا أنها "محتملة" وفق بعض المصادر.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين إنه دعا زيلينكسي "للمشاركة حضورياً في قمة مقبلة".

وأوضحت مصادر المجلس أن هذا الأمر "قد يحصل الخميس"، مشددة في الوقت عينه على أن ذلك غير محسوم.

في كانون الأول/ديسمبر، زار زيلينكسي واشنطن حيث لقي استقبال حارا، في زيارة خارجية كانت الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده أواخر شباط/فبراير 2022.

وفي حال تمت الزيارة الخميس، ستأتي غداة زيارة زيلينكسي الأربعاء للمملكة المتحدة أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

الا أن دعوة ميشال إلى زيلينكسي لزيارة كييف لقيت انتقادات في أوساط بروكسل، خصوصاً وأنها تأتي بعد فترة قصيرة فقط من زيارة مسؤولي التكتل القاري الى العاصمة الأوكرانية. ورأت مصادر دبلوماسية هذه الدعوة جزءا من تجاذب النفوذ بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين.

وسأل مصدر دبلوماسي "ما هو الهدف من زيارة كهذه بعد الاجتماع في كييف؟"، في حين سأل آخر عما اذا كانت الزيارة الآن "فكرة جيدة".

الزيارة المحتملة لزيلينكسي

وتسربت الأنباء عن الزيارة المحتملة لزيلينكسي الى بروكسل الإثنين في أعقاب اجتماع بين رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا وزعماء المجموعات البرلمانية، والحديث عن التحضير لجلسة استثنائية الخميس في حضور الرئيس الأوكراني.

وستكون زيارة زيلينكسي الى بروكسل ولقاؤه مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فرصة للرئيس الأوكراني لطلب المزيد من الدعم العسكري لقواته لمواجهة الهجوم الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد موسكو أن عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا تجري "بنجاح"، بينما تتوقع السلطات الأوكرانية أن تطلق القوات الروسية هجمات جديدة خصوصا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

وخلال زيارة زيلينكسي الأخيرة الى واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي.

الا أنه من المستبعد أن يحصل الرئيس الأوكراني على وعود مماثلة خلال زيارته بروكسل، لاسيما وأن الأوروبيين وافقوا منذ فترة وجيزة فقط، على توفير دبابات قتالية ثقيلة لصالح القوات الأوكرانية، ويواصلون تدريب عناصرها بشكل مكثّف.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدعم العسكري لأوكرانيا اجتماعا مقبلا في 14 شباط/فبراير، على هامش اجتماع وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي (ناتو). الا أن طلب كييف الحصول على صواريخ وطائرات مقاتلة هو أقرب الى خط أحمر تتردد الكثير من الدول الأوروبية في تجاوزه.

وحذّرت موسكو حلفاء كييف الغربيين من زيادة مساعداتها العسكرية لصالح أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن ذلك قد يؤدي الى "تصعيد لا يمكن توقعه"، والى جر الناتو الى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

جهود الإصلاح في أوكرانيا

واعتبر برونو ليتي، الباحث في "جرمان مارشال فاند" في الولايات المتحدة، أن على زيلينسكي التركيز على ثلاثة مواضيع في حال شارك في قمة أوروبية في بروكسل، وهي "انضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي، الدبابات، والعقوبات ضد روسيا".

لكن الخشية هي أن يكون الرد الأوروبي مخيباً للآمال. وأوضح مسؤول قاري إن "المطلوب ليس الالتزام بتوفير أسلحة جديدة، بل تسليم تلك التي تم التعهد بها".

وفي مسودة البيان الختامي للقمة المحتملة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يذكّر القادة الأوروبيون بأن دعمهم المالي لكييف بلغ 67 مليار يورو، وأنهم أعلنوا مؤخرا عن دفعة سابعة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو.

ويشيد البيان "بجهود الإصلاح في أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، ويؤكد "مواصلة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والمالي والإنساني القوي لأوكرانيا وشعبها طالما تطلّب الأمر ذلك".