قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بروكسل: تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركة "شخصياً" في "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن متحدث باسم المؤسسة الأوروبية الإثنين، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وسبق أن قالت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس إن زيلينسكي قد يتوجه الى بروكسل الخميس للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتها وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.

وفي حال تمت، ستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي لبروكسل منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام.