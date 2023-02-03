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كييف (أوكرانيا): قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة في ختام قمّة أوروبية-أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتّل إنّ "أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع كلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، شدّد ميشال على انّ "مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي".