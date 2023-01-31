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كييف (أوكرانيا): أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الثلاثاء أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة "مشاورات حكومية" ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في تاريخنا".

وقال شميهال خلال اجتماع حكومي إنّ "عقد هذه القمّة في كييف يوجّه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حدّ سواء"، مؤكّداً أنّه يتوقّع "من القمّة تقييماً مرحلياً إيجابياً لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا".

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذين الحدثين هما "حدثان مهمّان للغاية في ما يتعلّق بالتكامل الأوروبي لأوكرانيا".

وبرأي شميهال فإنّ المحادثات الوزارية المقرّرة الخميس والقمّة المقرّرة الجمعة يفترض أن تسمح "لأوروبا بأن تؤمن بانتصار أوكرانيا" وأن "تدعم تحركّنا السريع نحو عضوية الاتّحاد الأوروبي".

وأضاف رئيس الوزراء "إلى الأعداء: هذه إشارة إلى عدم جدوى جهودهم الرامية لشقّ صفوف التحالف الذي يدعم أوكرانيا وإجهاض تكاملنا الأوروبي-الأطلسي".

الانضمام إلى الناتو

ومن بين المبرّرات التي ساقتها روسيا لغزو جارتها احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وما يترتّب عن خطوة كهذه من مخاطر على الأمن القومي الروسي في نظر موسكو.

وأضاف شميهال "نريد وضع خريطة طريق مفصّلة حول الطريقة التي سنجتاز فيها مسار التكامل الأوروبي في أسرع وقت ممكن".

وشدّد رئيس الوزراء الأوكراني خصوصاً على الأهمية الجوهرية المتمثّلة بإفساح المجال أمام بلاده للوصول إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، في وقت انهار فيه الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام.

وفي نهاية حزيران/يونيو 2022، حصلت أوكرانيا على صفة مرشّح رسمي لعضوية الاتّحاد الأوروبي، في لفتة رمزية قوية أتت بعد أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي.

لكنّ عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي قد تستغرق سنوات حتى تنجز.