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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.

وبلغ الغربيون مستوى جديداً على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلّمان دبابات ثقيلة لكييف بعد مناقشات صعبة.

وأكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن أوكرانيا ستتسلّم "120 إلى 140"دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بمزيد من المساعدة العسكرية بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات.