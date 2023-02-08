قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: احتشدت الدولة البريطانية من القمة حتى القاعدة، اليوم الأربعاء، لاستقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقوم بأول زيارة منذ أن غزت روسيا بلاده العام الماضي.

واستقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، زيلينسكي، في قصر باكنغهام، في خطوة رمزية تؤكد استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا حتى طرد القوات الروسية الغازية.

كما ألقى الرئيس الأوكراني كلمة أمام جلسة مشتركة لبرلمان المملكة المتحدة في قصر ويستمنستر، بعد وقت قصير من وصوله في رحلة مفاجئة إلى المملكة المتحدة.

سوناك أمام العموم

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنواب مجلس العموم في جلسة يوم الأربعاء، إن حكومته تريد أن ترى أوكرانيا تحقق "نصرًا عسكريًا حاسمًا" هذا العام

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن المملكة المتحدة ستبدأ الآن في تدريب طياري الطائرات المقاتلة ومشاة البحرية الأوكرانيين. وبينما تحشد روسيا قواتها في شرق أوكرانيا لشن هجوم جديد محتمل ، كان زيلينسكي يحث الغرب على منحه أسلحة وطائرات مقاتلة أثقل.

وكان سوناك، في استقبال زيلنسكي في مطار ستانستيد بعد هبوطه قبل الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء في أول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وتوجه الزعيمان في موكب إلى داونينغ ستريت حيث تم استقبال السيد زيلينسكي بالتصفيق خلف أبواب الرقم 10 المبنى الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، وهو تقليد مخصص عادة لرؤساء الوزراء الجدد.

وشكر الزعيم الأوكراني السيد سوناك على دعوته وقال إنه "لشرف عظيم" أن أكون في المملكة المتحدة حيث شكر بريطانيا على "كل دعمك الكبير منذ الأيام الأولى للغزو الشامل" ، مضيفًا أنه " علاقات جيدة مع ريشي ".

وكان زيلينسكي قام برحلة واحدة أخرى فقط خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو، عندما ذهب إلى الولايات المتحدة وتوقف في بولندا في طريق العودة قبل عيد الميلاد مباشرة.

وناقش السيد زيلينسكي والسيد سوناك دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بدءًا من "زيادة فورية" في المعدات العسكرية التي ترسلها المملكة المتحدة إلى البلاد ، وسيعزز رئيس الوزراء دعمه طويل المدى.

عقوبات ضد روسيا

وبعد فترة وجيزة من وصول السيد زيلينسكي ، أعلنت المملكة المتحدة عن مزيد من العقوبات الروسية، بما في ذلك ضد ستة كيانات تقدم معدات عسكرية ، مثل الطائرات بدون طيار ، لروسيا ، وثمانية أفراد وكيان واحد متصل بـ "الشبكات المالية الشائنة" التي تساعد في الحفاظ على "الثروة والسلطة بين نخب الكرملين "، قالت الحكومة.

ويشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، سافر سوناك إلى كييف لأول مرة منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر، حيث تعهد بتقديم حزمة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وكان لسلفه ، بوريس جونسون، علاقة وثيقة للغاية مع السيد زيلينسكي وكان أحد أكثر مؤيدي أوكرانيا صراحة.

زيارة أوروبية

وإذ ذاك، هناك توقعات بأن يقوم الزعيم الأوكراني أيضا بأول زيارة له لمؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب ، حيث يجتمع القادة في قمة في بروكسل يوم الخميس.

وقال 10 داوننغ ستريت إن السيد سوناك عرض يوم الأربعاء تعزيز تدريب المملكة المتحدة للقوات الأوكرانية ، بما في ذلك طيارو الطائرات المقاتلة حتى يتمكنوا من قيادة طائرات مقاتلة وفقًا لمعايير الناتو. كما عرض بدء برنامج تدريب فوري لمشاة البحرية.

ودربت المملكة المتحدة بالفعل 10 آلاف جندي أوكراني على مدى الأشهر الستة الماضية وتخطط لتدريب 20 ألف جندي إضافي هذا العام كجزء من جهد دولي لتوسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية.

وقال داونينغ ستريت إن السيد سوناك عرض أيضًا تزويد أوكرانيا بقدرات بعيدة المدى "لتعطيل قدرة روسيا على الاستمرار في استهداف البنية التحتية الوطنية المدنية والحاسمة لأوكرانيا".

شهادة الصداقة

وقال السيد سوناك: "زيارة الرئيس زيلينسكي إلى المملكة المتحدة هي شهادة على شجاعة بلاده وتصميمها ونضالها ، وهي شهادة على الصداقة التي لا تنفصم بين بلدينا".

وأضاف: "منذ عام 2014 ، قدمت المملكة المتحدة تدريبًا حيويًا للقوات الأوكرانية ، مما سمح لها بالدفاع عن بلادها وحماية سيادتها والقتال من أجل أراضيها".

وقال سوناك: "أنا فخور بأننا سنوسع اليوم هذا التدريب من جنود إلى مشاة البحرية وطياري الطائرات المقاتلة ، مما يضمن أن أوكرانيا لديها جيش قادر على الدفاع عن مصالحها بشكل جيد في المستقبل".

وخلص رئيس الوزراء البريطاني إلى القول: هذا التدريب يؤكد التزامنا ليس فقط بتوفير المعدات العسكرية على المدى القصير، ولكن التعهد طويل الأمد بالوقوف جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا لسنوات تاتي.

